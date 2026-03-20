Экс-игрок «Локомотива» назвал футболиста «Зенита» лучшим в РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Динамо» Франсиско Лима считает нападающего «Зенита» Джона Дурана лучшим игроком в РПЛ.

– Кто сейчас лучший футболист в РПЛ?

– Сильных игроков у вас много. Но назову футболиста под номером 10 из «Зенита» [Джон Дуран]. Хороший футболист.

– Сейчас разница между РПЛ и Серией А намного больше, чем в ваши времена?

– 20 лет назад Серия А была одним из самых сильных чемпионатов Европы. РПЛ на ее фоне была не такой сложной. И тренировался я в «Локомотиве» заметно меньше, чем в «Роме».