В «Балтике» сказали, кто провоцировал Талалаева в матче с ЦСКА

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников высказался о действиях главного тренера команды Андрея Талалаева в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Уверен, что Андрей Викторович так не планировал: «Сейчас какую-то провокацию устрою». Минутное решение, мяч прикатывается к нему в ноги, и он эмоционально, чтобы трибуны завести...

За ним на скамейке сидели два болельщика ЦСКА и нелицеприятно его заводили, провоцировали нашего главного тренера. А он человек эмоциональный, и все знают, что не очень много надо, чтобы довести его до точки кипения. Тут он выбил мяч, и происходит совершенно неправильное: игрок ЦСКА прибегает в техническую зону «Балтики» и толкает главного тренера.

Командира толкнули. Если бы я был на скамейке, в первых рядах бы уже выбежал и за тренера заступился. Почему главный тренер ЦСКА прибежал со своей скамейки к нам? Тоже эмоциональное, за своих парней хотел вступиться.

Наверное, по итогу обе красные карточки справедливы. Но надеюсь, не последует какой-то огромной и долгой дисквалификации. Потому что это того не заслуживает. Это не привело к какой-то драке, «Куликову полю», переломам и увечьям. Поэтому надеюсь на справедливое решение КДК», – сказал Мясников.