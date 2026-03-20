В «Балтике» сказали, кто провоцировал Талалаева в матче с ЦСКА

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников высказался о действиях главного тренера команды Андрея Талалаева в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).
«Уверен, что Андрей Викторович так не планировал: «Сейчас какую-то провокацию устрою». Минутное решение, мяч прикатывается к нему в ноги, и он эмоционально, чтобы трибуны завести...
За ним на скамейке сидели два болельщика ЦСКА и нелицеприятно его заводили, провоцировали нашего главного тренера. А он человек эмоциональный, и все знают, что не очень много надо, чтобы довести его до точки кипения. Тут он выбил мяч, и происходит совершенно неправильное: игрок ЦСКА прибегает в техническую зону «Балтики» и толкает главного тренера.
Командира толкнули. Если бы я был на скамейке, в первых рядах бы уже выбежал и за тренера заступился. Почему главный тренер ЦСКА прибежал со своей скамейки к нам? Тоже эмоциональное, за своих парней хотел вступиться.
Наверное, по итогу обе красные карточки справедливы. Но надеюсь, не последует какой-то огромной и долгой дисквалификации. Потому что это того не заслуживает. Это не привело к какой-то драке, «Куликову полю», переломам и увечьям. Поэтому надеюсь на справедливое решение КДК», – сказал Мясников.
- В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
- Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
- Ранее Талалаев отбыл трехматчевую дисквалификацию после удаления в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.