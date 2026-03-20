  • В «Балтике» сказали, кто провоцировал Талалаева в матче с ЦСКА

В «Балтике» сказали, кто провоцировал Талалаева в матче с ЦСКА

Сегодня, 09:57
27

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников высказался о действиях главного тренера команды Андрея Талалаева в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Уверен, что Андрей Викторович так не планировал: «Сейчас какую-то провокацию устрою». Минутное решение, мяч прикатывается к нему в ноги, и он эмоционально, чтобы трибуны завести...

За ним на скамейке сидели два болельщика ЦСКА и нелицеприятно его заводили, провоцировали нашего главного тренера. А он человек эмоциональный, и все знают, что не очень много надо, чтобы довести его до точки кипения. Тут он выбил мяч, и происходит совершенно неправильное: игрок ЦСКА прибегает в техническую зону «Балтики» и толкает главного тренера.

Командира толкнули. Если бы я был на скамейке, в первых рядах бы уже выбежал и за тренера заступился. Почему главный тренер ЦСКА прибежал со своей скамейки к нам? Тоже эмоциональное, за своих парней хотел вступиться.

Наверное, по итогу обе красные карточки справедливы. Но надеюсь, не последует какой-то огромной и долгой дисквалификации. Потому что это того не заслуживает. Это не привело к какой-то драке, «Куликову полю», переломам и увечьям. Поэтому надеюсь на справедливое решение КДК», – сказал Мясников.

  • В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
  • Ранее Талалаев отбыл трехматчевую дисквалификацию после удаления в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.

Еще по теме:
Радимов – о действиях Талалаева: «Я такого никогда не видел в футболе» 12
Бубнов проанализировал потасовку в конце матча «Балтика» – ЦСКА: «Его убить могли»
Спрогнозирован следующий тренер ЦСКА 28
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (27)
опус 2
1773998077
Нашли ,наконец ,виноватых !А то все на Талалаева гнали
ZAITZEFF2011
1773998844
Психу повод нужен для оправдания своего поведения.
anatolich72
1774001081
В следующий раз когда это появится в тех. Зоне Балтики нужно вынести авоську мячиков и пусть пуляет их на трибуны "разряжается" неврастеник. А игроки будут играть в футбол. Желательно чтоб мячи были красные, а то ещё окажется, что Талалаев дальтоник.
balam
1774001218
эта собака в науськивании не нуждалась...
нейтральныйкакникто
1774003385
А почему без наказания остался Энрике Кармо?Ведь по большому счёту , после его ТОЛКАНИЯ пошла вся эта БУЧА!!!Он то тоже нарушил правила !!!
boris63
1774004361
Ну да все вокруг козлы, один Талалайкин звезда российского футбола.
k611
1774006197
Да сам он это сделал, умышленно. Никто его не провоцировал.
Сергей-Куприянов-vkontakt
1774008883
Кармо назвал Талалаева "снежок",типичный negroidnyi расизм.
Бумбраш
1774009823
Теперь этот Илья Мясников должен просмотреть камеры и найти этих негодяев,иначе он просто звиздобол
Cleaner
1774013942
Балтика, за одну игру с ЦСКА вы потеряли более половины ранее симпатизировавших вашей команде российских болельщиков. И все из-за одного НЕАДЕКВАТНОГО тренера-ПРОВОКАТОРА
Главные новости
Соболев откровенно рассказал о решении покинуть «Спартак»
18:42
1
Бубнов – о Талалаеве: «У меня бы он кровью умылся»
18:18
6
Соболев раскрыл, как игроки «Зенита» относятся к опозданиям Вендела
17:54
3
Заявление ЦСКА о конфликте Мойзеса и Челестини
17:45
3
116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте
17:39
3
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
21
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
3
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Все новости
Все новости
10 игроков и 2 тренера пропустят 22-й тур РПЛ
18:51
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
21
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
3
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Стала известна дата начала судебного слушания по уголовному делу Смолова
16:29
1
Пономарев выбрал сторону в конфликте Мойзеса и Челестини
16:11
8
Соболев может отказаться от трансфера в АПЛ: «Очень сильно подумаю»
15:50
26
Назначены судьи на матчи 22-го тура РПЛ
15:25
5
Итоговый состав молодежной сборной России на мартовские матчи
15:15
Назван срок дисквалификации Челестини за стычку с Талалаевым
15:07
6
Решение ЭСК РФС по удалениям в конце матча «Балтика» – ЦСКА
14:47
6
Селюк – о Гурцкая: «Пусть этот горе-эксперт начинает готовить 200 тысяч»
14:38
3
ЭСК РФС вынес вердикт по судейству Карасева в матче «Зенит» – «Спартак»
14:27
51
Стало известно, на сколько матчей дисквалифицировали Талалаева
14:08
13
Бывший тренер ЦСКА высказался о ситуации с Мойзесом и Челестини
13:59
2
Экс-тренер «Динамо» оценил критику в адрес Семака
13:52
3
Стало известно, как отстраненный Мойзес тренируется в ЦСКА
13:08
2
«Локомотив» летом может избавиться от двух легионеров
12:59
2
Миллер высказался о привлечении воспитанников к основе «Зенита»
12:31
8
Шаронов ответил, станет ли «Зенит» чемпионом с любым тренером
11:41
4
Адвокат Смолова сказала, сломал ли игрок глазницу потерпевшему в драке в кафе
11:29
2
Где смотреть матч «Балтика» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:17
Где смотреть матч «Краснодар» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:15
Где смотреть матч ЦСКА – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:13
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:11
Экс-игрок «Локомотива» назвал футболиста «Зенита» лучшим в РПЛ
11:10
3
Все новости
