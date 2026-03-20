Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»

Товарный знак ФК «Химки», в сентябре прошлого года признанного банкротом, и другое имущество клуба выставили на аукцион.
Начальная стоимость товарного знака – 1,05 миллиона рублей.
Среди прочего имущества, выставленного на торги, также есть: аппарат криотерапии по начальной цене 2,76 миллиона рублей, кофемашина за 390 тысяч рублей, сушилка для обуви за 115 тысяч рублей, аппарат магнитотерапии за 554 тысячи рублей и другие активы.
На торги выставлено и право требования задолженности с португальского «Жил Висенте». Стартовая цена этого актива составляет 107,2 миллиона рублей.
Речь идет о задолженности, возникшей из соглашения между клубами, заключенного 18 июля 2023 года. Тогда «Химки» передали полузащитника Мори Гбане в аренду «Жил Висенте» с правом последующего выкупа за фиксированную сумму 500 тысяч евро. При этом российский клуб сохранил за собой право на 20% от суммы возможного будущего трансфера игрока в третий клуб.
В мае 2024 года стороны договорились о досрочном оформлении полноценного трансфера футболиста, сохранив все ранее согласованные условия, включая фиксированную цену и право на процент от перепродажи. В феврале 2025-го «Жил Висенте» продал игрока «Реймсу», в результате чего у «Химок» возникло право на получение выплаты по механизму последующей продажи.
Португальский клуб признал задолженность перед «Химками» в размере 925 тысяч евро и обязался погасить ее в течение трех дней с момента подписания соответствующего соглашения. В случае просрочки сумма долга увеличивается до 1,23 миллиона евро за счет неустойки в 305 тысяч евро.
По расчетам оценщика, на конец января 2026 года номинальный размер задолженности составил 84,15 миллиона рублей, а с учетом возможной неустойки – 111,9 миллиона рублей.
- Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом 9 сентября 2025 года. Согласно данным Единого реестра банкротств, общий долг клуба перед кредиторами, заявившими требования, превышает полмиллиарда рублей.
- Сезон-2024/25 клуб провел в РПЛ и занял 12-е место. «Химки» не прошли лицензирование на следующий сезон и объявили о приостановке деятельности.