Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Решение ЭСК РФС по удалениям в конце матча «Балтика» – ЦСКА

Решение ЭСК РФС по удалениям в конце матча «Балтика» – ЦСКА

Сегодня, 14:47
6

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения «Балтики» и ЦСКА по итогам матча 21-го тура РПЛ.

Игру обслуживала бригада во главе с Кириллом Левниковым.

Калининградский клуб запросил разбор двух спорных эпизодов, армейцы – еще одного.

ЭСК поддержала все решения главного арбитра.

1. Момент на 97-й минуте – проверка решения судьи вынести красную карточку главному тренеру ЦСКА Фабио Челестини

Решение: судья правильно вынес красную карточку Челестини

Голосование: единогласно

Мотивировка: главный тренер ЦСКА Фабио Челестини вошел в техническую зону команды «Балтика» с целью конфронтации с официальными лицами команды соперника. Согласно правилам игры, официальное лицо команды, умышленно покинувшее свою техническую зону и вошедшее в техническую зону соперников с целью конфронтации словами или жестами, должно быть удалено с показом прямой красной карточки. Судья поступил в данной ситуации строго в соответствии с правилами игры.

2. Момент на 15-й минуте – проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота ЦСКА

Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА

Голосование: единогласно

Мотивировка: контакт рукой со стороны вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с головой атакующего игрока «Балтики» Натана Гассама не является нарушением правил. Гассама нанес удар мимо ворот соперника, завершив свое действие, а Акинфеев коснулся мяча и в его действиях не было безрассудного поведения.

3. Момент на 97-й минуте – проверка решения судьи не удалять с поля игроков ЦСКА Энрике Кармо и Ивана Облякова

Решение: судья правильно не удалил с поля Кармо и Облякова

Голосование: единогласно

Мотивировка: действия игроков ЦСКА Энрике Кармо, толкнувшего главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, и Ивана Облякова, участвующего в массовом конфликте, не квалифицируются комиссией как агрессивные. С их стороны не было применения чрезмерной силы или жестокости в отношении кого-либо из соперников, и они заслуживали вынесения предупреждения за неспортивное поведение.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Обляков Иван Кармо Энрике Талалаев Андрей Челестини Фабио
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilich55
1774008123
" судья правильно вынес красную карточку Челестини" Ну, и?
Ответить
BarStep
1774010749
Прям зачитался :)
Ответить
Strig
1774011033
шедеВРАЛЬНО
Ответить
Интерес
1774011795
Про КАрмо-ЦИРК! НЕгодяя-домой с дисквалификацией!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 