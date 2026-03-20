Решение ЭСК РФС по удалениям в конце матча «Балтика» – ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения «Балтики» и ЦСКА по итогам матча 21-го тура РПЛ.

Игру обслуживала бригада во главе с Кириллом Левниковым.

Калининградский клуб запросил разбор двух спорных эпизодов, армейцы – еще одного.

ЭСК поддержала все решения главного арбитра.

1. Момент на 97-й минуте – проверка решения судьи вынести красную карточку главному тренеру ЦСКА Фабио Челестини

Решение: судья правильно вынес красную карточку Челестини

Голосование: единогласно

Мотивировка: главный тренер ЦСКА Фабио Челестини вошел в техническую зону команды «Балтика» с целью конфронтации с официальными лицами команды соперника. Согласно правилам игры, официальное лицо команды, умышленно покинувшее свою техническую зону и вошедшее в техническую зону соперников с целью конфронтации словами или жестами, должно быть удалено с показом прямой красной карточки. Судья поступил в данной ситуации строго в соответствии с правилами игры.

2. Момент на 15-й минуте – проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота ЦСКА

Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА

Голосование: единогласно

Мотивировка: контакт рукой со стороны вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с головой атакующего игрока «Балтики» Натана Гассама не является нарушением правил. Гассама нанес удар мимо ворот соперника, завершив свое действие, а Акинфеев коснулся мяча и в его действиях не было безрассудного поведения.

3. Момент на 97-й минуте – проверка решения судьи не удалять с поля игроков ЦСКА Энрике Кармо и Ивана Облякова

Решение: судья правильно не удалил с поля Кармо и Облякова

Голосование: единогласно

Мотивировка: действия игроков ЦСКА Энрике Кармо, толкнувшего главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, и Ивана Облякова, участвующего в массовом конфликте, не квалифицируются комиссией как агрессивные. С их стороны не было применения чрезмерной силы или жестокости в отношении кого-либо из соперников, и они заслуживали вынесения предупреждения за неспортивное поведение.