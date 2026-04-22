Семак объяснил, почему «Зенит» потерял очки с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по итогам гостевого матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

На «РЖД Арене» зафиксирована нулевая ничья.

«Локо» мог выиграть, но не реализовал пенальти на 99-й минуте.

«Зенит» остался лидером чемпионата, но «Краснодар» обойдет их, если в четверг победит «Спартак».

– Как это часто бывает, получилась важная и тяжелая игра. Было много фолов, карточек. Тяжелая и эмоциональная игра, в которой не преуспела ни одна, ни другая команда.

– Плохо провели концовку и начало.

– Про концовку не скажу. В начале матча нам нужно было разбегаться. Не хватило остроты передач, последних передач. Игроки «Локомотива» грамотно фолили, не давали нам пройти.

К сожалению, сегодня не смогли победить. К обороне вопросов нет, а вот в нападении хотелось бы сыграть лучше.

– Что скажете по заменам?

– Они вынужденные. Нужно было убирать игроков, которые были на карточках. Игроки сегодня не смогли создать ту остроту, которую хотелось бы видеть.

– Вам объяснили, почему вы играете опять на выезде?

– Время есть и у одной, и у другой команды подготовиться. Это вопрос к составителям календаря.

– Почему «Зенит» не успевал пробить по воротам?

– Не хватило качества в завершении. Саша Соболев по старанию хорош, по качеству – плохо, у Дурана, наоборот, качества хорошие, и мы ждeм чтобы он их показал. Мы ждeм, поэтому его и выпускаем.

У нас очень непростой чемпионат, к которому нужно адаптироваться и привыкнуть. То же и касается Джона Джона.