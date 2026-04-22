Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в ворота «Зенита»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов дал оценку пенальти в концовке матча 26-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом».

На «РЖД Арене» зафиксирована нулевая ничья.

«Локо» мог выиграть, но не реализовал пенальти на 99-й минуте.

Его назначили за игру рукой Игоря Дивеева.

Матч судил Алексей Сухой.

«С поля Сухой не мог видеть эпизод, это 100%. Там и в динамике-то непонятно. Видно, что рука пошла вверх. Ключевой критерий, что рука выше плеча. Вопрос в том, было касание кисти или нет.

На видео видно, что оно было. Дивеев разворачивал корпус, рука шла снизу вверх, произошeл контакт. Да, видеопенальти, дурацкий, но ничего не поделаешь – нарушение было, это наказуемая рука.

Смотрели здесь только контакт, а насколько сильно поменялась траектория – вопрос второстепенный», – объяснил Федотов.