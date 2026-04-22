  • Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в ворота «Зенита»

Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в ворота «Зенита»

Вчера, 22:44
4

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов дал оценку пенальти в концовке матча 26-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом».

«С поля Сухой не мог видеть эпизод, это 100%. Там и в динамике-то непонятно. Видно, что рука пошла вверх. Ключевой критерий, что рука выше плеча. Вопрос в том, было касание кисти или нет.

На видео видно, что оно было. Дивеев разворачивал корпус, рука шла снизу вверх, произошeл контакт. Да, видеопенальти, дурацкий, но ничего не поделаешь – нарушение было, это наказуемая рука.

Смотрели здесь только контакт, а насколько сильно поменялась траектория – вопрос второстепенный», – объяснил Федотов.

Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Комличенко Николай Дивеев Игорь Федотов Игорь Сухой Алексей
FFR
1776887975
Это не пенальти, во первых, не видно, что мяч коснулся руки, во-вторых , если даже коснулся, то вообще не изменил направления.
trener7
1776888376
Если честно, игра ни о чём. Сухой провёл нормальный матч. VAR тухляк полный. Видно, что и зеня не справляется с нагрузкой и паровоз, который обещал 3-0, просто уже сильно устали. Закономерная ничейка. Мне обещали, что завтра шпартак нагнёт быков. Будем посмотреть. Быки! реально теперь всё зависит только от Вас! Удачи Вам!!!
