Ловчев сказал, какой игрок нужен «Спартаку»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что состав красно-белых нужно усилить защитником топ-уровня.

«Спартак» прибавил в последних матчах, но это не чемпионская игра. Вы же в последние годы видели, какой бы тренер ни приходил в клуб, команда встряхивается.

Когда пришел Деян Станкович, первые матчей семь все было потрясающе, так было и с Руем Виторией, а потом все только хуже и хуже… Нужно время, чтобы присмотреться к Хуану Карлосу Карседо, пока не стоит его перехваливать.

Однозначно могу сказать, что «Спартаку» нужно что‑то делать с обороной – она очень слабая и медленная. Нужен такой игрок, как Видич. Когда он пришел в «Спартак», то в одиночку вывел защиту на новый уровень», – сказал Ловчев.