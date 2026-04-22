Ловчев сказал, какой игрок нужен «Спартаку»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что состав красно-белых нужно усилить защитником топ-уровня.
«Спартак» прибавил в последних матчах, но это не чемпионская игра. Вы же в последние годы видели, какой бы тренер ни приходил в клуб, команда встряхивается.
Когда пришел Деян Станкович, первые матчей семь все было потрясающе, так было и с Руем Виторией, а потом все только хуже и хуже… Нужно время, чтобы присмотреться к Хуану Карлосу Карседо, пока не стоит его перехваливать.
Однозначно могу сказать, что «Спартаку» нужно что‑то делать с обороной – она очень слабая и медленная. Нужен такой игрок, как Видич. Когда он пришел в «Спартак», то в одиночку вывел защиту на новый уровень», – сказал Ловчев.
- «Спартак» набрал 45 очков в 25 турах РПЛ.
- Следующий соперник – «Краснодар» (23 апреля, 19:45 мск).
- Неманья Видич выступал за московский клуб с 2004 по 2006 год.
Источник: «Матч ТВ»