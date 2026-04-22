Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Динамо» и «Рубин». Игра состоится 22 апреля, начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лещук, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Давид Рикардо, Бителло, Глебов, Миранчук, Фомин, Тюкавин, Гладышев.

Главный тренер: Ролан Гусев

«Рубин»: Ставер, Мальдонадо, Вуячич, Арройо, Безруков, Рожков, Лобов, Сааведра, Грипши, Ходжа, Сиве.

Главный тренер: Франк Артига

