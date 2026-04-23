Гусев озвучил проблему «Динамо» в последних матчах

Сегодня, 11:32
3

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал домашнее поражение от «Рубина» (0:1) в матче 26-го тура РПЛ.

– После яркого старта этой весной в последних матчах только одна победа, что случилось?

– То, что был яркий старт, это уже история. О нeм уже надо забыть и двигаться дальше.

Проблема в том, в каком темпе мы играем последние матчи. Мы просили быстрее двигать мяч и принимать решения. Если мы будем так медленно играть, то ничего не будет получаться ни с одной командой РПЛ. Если будем так медленно в центре поля двигать мяч, без разворотов и проникающих передач, то сопернику не составит большого труда обороняться против нас.

– Плохое движение мяча связано с активным прессингом «Рубина», или это недоработка игроков?

– Не думаю, что дело в их прессинге, хотя они действительно напрягали наших игроков. Но в первую очередь, это связано с принятием решений. Команды прекрасно понимают, что если мы будем с мячом, то можем создать проблемы, и естественно играют с нами плотно.

Постоянно повторяем, что надо быстрее двигать мяч, делать развороты, но когда мы делаем 3-4 касания в центре поля, любая команда будет тебя накрывать. Когда играли в начале года быстро, тогда всe и получалось. У меня есть понимание, почему это происходит.

  • Единственный гол в матче забил Жак Сиве на 19-й минуте.
  • У «Динамо» 1 победа в последних 7 матчах.

Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Гусев Ролан
crf57
1776938632
Дело просто в низкой квалификации недотренера ГУСЕВА и "управленцев" СТЕПАШИНА с ЛЕЩЕНКО!!КАРПИН им видите ли не подошел,много работать заставлял.Ну вот теперь и получите то,что заслужили убогие!!!
Ответить
zigbert
1776944944
Ну если есть понимание как это делать ,тогда наверное будет проще.
Ответить
