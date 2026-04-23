Тренер «Рубина» Артига объяснил, зачем поцеловал руку автору единственного гола в ворота «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал свой странный поступок во время матча 26-го тура РПЛ против «Динамо».

Казанцы выиграли на выезде со счетом 1:0.

Единственный гол забил нападающий Жак Сиве.

После этого Артига поцеловал руку француза.

– Почему вы поцеловали руку Сиве, когда он забил?

– Эмпатия – очень важное чувство, поэтому я всегда с большой нежностью отношусь к игрокам, в том числе к тем, кто не получает достаточного количества игрового времени.

Они могут сердиться из‑за того, что мало играют – это нормально. Но должны сердиться на должность тренера, а не на человека. Я очень рад за игроков.