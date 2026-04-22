Адиев раскрыл, сколько ему заплатили за увольнение из «Крыльев Советов»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев поставил точку в слухах о размере компенсации за досрочное расторжение контракта с самарским клубом.

Ранее сообщалось о суммах от 2,4 до 12 миллионов рублей.

«Здесь всe просто – я получил две зарплаты. И всe. Очень много раздувалось, там были определeнные расходы у нас в контракте, что я могу уйти за какую-то компенсацию, что клуб может оплатить», – сказал Адиев.