Галактионов ответил, почему пенальти в ворота «Зенита» бил Комличенко, а не Батраков

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему пенальти в ворота «Зенита» бил не лучший бомбардир команды Алексей Батраков.

На 99-й минуте матча 26-го тура чемпионата России Николай Комличенко не реализовал 11-метровый.

В итоге на «РЖД Арене» была зафиксирована нулевая ничья.

– Есть ли вопрос по тому, кто бил пенальти? Почему, например, не Алексей Батраков?

– У нас написана группа игроков, которые исполняют пенальти. Кто более готов, тот ответственность и берет.

Пообщаемся, посмотрим, мне сейчас сложно сказать. Но вообще у нас бьет не только один Алексей.