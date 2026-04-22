Шпилевский эмоциональное прокомментировал поражение «Пари НН» от «Оренбурга»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский оценил результат матча 26-го тура РПЛ против «Оренбурга».
- Нижегородцы вели в счете до 80-й минуты, после чего дубль оформил форвард «Оренбурга» Алешандре Жезус.
- «Пари НН» после сегодняшнего поражения опустился из зоны стыков в зону прямого вылета.
- «Оренбург» благодаря волевой победе поднялся с 15-го на 11-е место в таблице чемпионата России.
«Трудно говорить после того, что мы сейчас увидели. Так матч отдать из рук… нечего добавлять, сейчас на эмоциях.
Разочарование и не более. Не хватило концентрации, фокуса, злости.
Так нельзя действовать. Сплошная злость на всe и всех», – сказал Шпилевский.
