Пономарев выбрал сторону в конфликте Мойзеса и Челестини

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев дал оценку конфликтной ситуации внутри столичной команды.

После разгромного поражения от «Краснодара» (0:4) во вторник случилась перепалка между защитником армейцев Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.

Бразильца отстранили от тренировок с основной командой, но продавать его не собираются.

Сообщалось, что футболист усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.

В кубковом матче с краснодарцами Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты.

«Мойзес прав. В команде страшный бардак, командной игры нет. В какой-то степени с Мойзесом я согласен. У него душа за команду болит. Он же больше всех на команду работает на поле.

Мойзес понял, что Челестини – это слабый тренер. Но дело в том, что футболисту недопустимо говорить такие вещи, нужно молчать. Если бы он был играющим тренером, то можно было это озвучить, но он просто футболист.

Челестини знает, что в игре в обороне он не соображает, но он не сознается. Я вижу, что он не понимает. Он надеется на какое-то чудо.

Обидно мне за это безобразие. Стыдно смотреть уже за игрой ЦСКА. Когда с «Краснодаром» был матч, то я уже просто выключил при счeте 0:4. Просто уже не мог смотреть на эту игру», – заявил Пономарeв.