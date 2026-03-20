Пономарев выбрал сторону в конфликте Мойзеса и Челестини

Сегодня, 16:11
8

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев дал оценку конфликтной ситуации внутри столичной команды.

  • После разгромного поражения от «Краснодара» (0:4) во вторник случилась перепалка между защитником армейцев Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.
  • Бразильца отстранили от тренировок с основной командой, но продавать его не собираются.
  • Сообщалось, что футболист усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.
  • В кубковом матче с краснодарцами Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты.

«Мойзес прав. В команде страшный бардак, командной игры нет. В какой-то степени с Мойзесом я согласен. У него душа за команду болит. Он же больше всех на команду работает на поле.

Мойзес понял, что Челестини – это слабый тренер. Но дело в том, что футболисту недопустимо говорить такие вещи, нужно молчать. Если бы он был играющим тренером, то можно было это озвучить, но он просто футболист.

Челестини знает, что в игре в обороне он не соображает, но он не сознается. Я вижу, что он не понимает. Он надеется на какое-то чудо.

Обидно мне за это безобразие. Стыдно смотреть уже за игрой ЦСКА. Когда с «Краснодаром» был матч, то я уже просто выключил при счeте 0:4. Просто уже не мог смотреть на эту игру», – заявил Пономарeв.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мойзес Челестини Фабио Пономарев Владимир
АЛЕКС 58
1774012944
У Челюстей видимо не только с Мойзесом конфликт. Не удивлюсь,если здесь виноват засланный казачок из Локо
Skull_Boy
1774013439
Все проблемы появились, когда в обороне начали играть две обезьяны
c 7890
1774014294
Чо, обязательно надо выбирать чью то сторону ? А мудрым 80- летним старцем миротворцем никак ? Хотя канеш Пономарев и мудрый старец друг с другом никак не монтируются.
Cleaner
1774014541
Мойзес ПРИБОРЗЕЛ так неслабо в последнее время. Звезду словил. На поле больше руками играет, чем ногами, удаляется в каждом матче, на тренера ПРИЛЮДНО бочку катит. Нужно его поставить на место. Для того и отстранили от основы.
k611
1774019970
Мойзес оставил команду в девятером из за банальной несдержанности. Команда уже играет в меньшинстве, он получает очевидную жёлтую карточку, зачем спорить и получать вторую жёлтую. Это Челестини должен усомниться в компетентности футболиста. А вообще это плохо что такой микроклимат в команде
