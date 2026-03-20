Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Защитник «Зенита» определился с будущим в клубе

Сегодня, 08:16
6

Защитник Арсен Адамов покинет «Зенит» после завершения текущего сезона.

26-летний футболист не видит смысла в продлении трудового соглашения с сине-бело-голубыми, которое заканчивается в июне этого года.

Последний раз Адамов выходил на поле 6 декабря 2025 года в матче с «Акроном» (2:0).

В январе 2022-го «Зенит» приобрел защитника у «Урала» за 5 миллионов евро.

В этом сезоне Адамов провел 9 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

  • Сезон-2024/25 он провел на правах аренды в «Ахмате», а с августа 2023-го и до лета 2024-го был арендован «Оренбургом».
  • Адамов провел 7 матчей за сборную России, забил 2 гола, отдал 1 ассист.

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Адамов Арсен
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vvv123
1773983971
Хороший защитник, кстати. Сейчас опять какую чурку купят!
Ответить
Artemka444
1773985275
Так если не дают играть то надо уходить
Ответить
Good_win_ФКСМ
1773990779
в преддверии ужесточения лимита Адамов не останется без клуба... а вот его нынешнему клубу явно не помешало бы продлить игрока хотя бы для страховки.. не все же мартышек скупать.
Ответить
рылы
1773991211
немного жаль. хороший защитник.
Ответить
опус 2
1773998446
Это,скорее ,клуб определился с будущим Адамова ,не продлив контракт
Ответить
Garrincha58
1774001841
Очередные 5 лямов коту под хвост тоже самое с Волковым из Краснодара
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 