Защитник «Зенита» определился с будущим в клубе

Защитник Арсен Адамов покинет «Зенит» после завершения текущего сезона.

26-летний футболист не видит смысла в продлении трудового соглашения с сине-бело-голубыми, которое заканчивается в июне этого года.

Последний раз Адамов выходил на поле 6 декабря 2025 года в матче с «Акроном» (2:0).

В январе 2022-го «Зенит» приобрел защитника у «Урала» за 5 миллионов евро.

В этом сезоне Адамов провел 9 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.