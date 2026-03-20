Защитник «Зенита» определился с будущим в клубе

Защитник Арсен Адамов покинет «Зенит» после завершения текущего сезона.
26-летний футболист не видит смысла в продлении трудового соглашения с сине-бело-голубыми, которое заканчивается в июне этого года.
Последний раз Адамов выходил на поле 6 декабря 2025 года в матче с «Акроном» (2:0).
В январе 2022-го «Зенит» приобрел защитника у «Урала» за 5 миллионов евро.
В этом сезоне Адамов провел 9 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
- Сезон-2024/25 он провел на правах аренды в «Ахмате», а с августа 2023-го и до лета 2024-го был арендован «Оренбургом».
- Адамов провел 7 матчей за сборную России, забил 2 гола, отдал 1 ассист.
Источник: «Спорт день за днём»