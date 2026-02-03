Защитник Илья Самошников вернулся в расположение «Спартака» на сборах в Дубае.

Однако футболист пропускает идущий сейчас товарищеский матч против «Пюника».

27 января «Спартак» заявил, что Самошников по медицинским показаниям был вынужден покинуть сборы и отправиться в Москву.

Ранее сообщалось, что в клубе ожидали гораздо большего от трансфера игрока, который по различным причинам не выходил на поле с 25 октября.