Защитник Илья Самошников вернулся в расположение «Спартака» на сборах в Дубае.
Однако футболист пропускает идущий сейчас товарищеский матч против «Пюника».
27 января «Спартак» заявил, что Самошников по медицинским показаниям был вынужден покинуть сборы и отправиться в Москву.
Ранее сообщалось, что в клубе ожидали гораздо большего от трансфера игрока, который по различным причинам не выходил на поле с 25 октября.
- «Спартак» приобрел Самошникова у «Локомотива» 19 августа прошлого года за 3,7 миллиона евро.
- 28‑летний защитник провел за красно‑белых 5 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
Источник: Metaratings.ru