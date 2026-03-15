  • Дзюба: «Я – личность, всегда буду говорить, что думаю, никто никогда на меня не повлияет»

Дзюба: «Я – личность, всегда буду говорить, что думаю, никто никогда на меня не повлияет»

15 марта, 22:22
1

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прояснил свои слова о том, что команду могут закрыть в случае вылета из РПЛ.

– С Павлом Морозовым у вас был разговор после его слов, что вам нужно больше говорить об «Акроне», а не об окончании карьеры?

– У нас не было разговора. Мы друг к другу с большим уважением. У него есть свое мнение, у меня свое. Меня может кто-то неправильно понял. Я на сто процентов уверен, что Павел Анатольевич не бросит команду и она будет существовать. Я имел в виду, что не хочу, чтобы она вылетала из РПЛ. Я считаю, что давно уже надо бы в Тольятти сделать какое-нибудь небольшое поле тысяч на 12-15. Будет полный стадион. Я думаю, в Тольятти будут очень рады. Я был на хоккейной «Ладе» – очень прилично люди ходят. А «Акрон» выступает посильнее, и я думаю, будут ещe больше ходить. Вот этого хотелось бы.

А так разговора никакого не могло быть. Он – личность. Я – личность. Я всегда говорил, что думаю, и буду это делать. Никто никогда на меня не повлияет.

  • 37-летний нападающий в этом сезоне провел за тольяттинцев 19 матчей, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2026 года. После этого, не исключено, футболист завершит карьеру, на что неоднократно намекал.
  • Ранее Дзюба заявлял, что готов вернуться в «Спартак». Артем обращал внимание, что не против стать в родном клубе запасным игроком, оказывая влияние в раздевалке.

Еще по теме:
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой» 13
Дзюба приблизился к рекорду Семака
Дзюба пожаловался на судейство: «Уже надоело, если честно»
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (1)
DOCTOR PENALTY
1773604014
Дебиличность ты!
Ответить
Главные новости
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
55
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
7
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
2
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
4
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
4
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
4
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
