Дзюба: «Я – личность, всегда буду говорить, что думаю, никто никогда на меня не повлияет»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прояснил свои слова о том, что команду могут закрыть в случае вылета из РПЛ.

– С Павлом Морозовым у вас был разговор после его слов, что вам нужно больше говорить об «Акроне», а не об окончании карьеры?

– У нас не было разговора. Мы друг к другу с большим уважением. У него есть свое мнение, у меня свое. Меня может кто-то неправильно понял. Я на сто процентов уверен, что Павел Анатольевич не бросит команду и она будет существовать. Я имел в виду, что не хочу, чтобы она вылетала из РПЛ. Я считаю, что давно уже надо бы в Тольятти сделать какое-нибудь небольшое поле тысяч на 12-15. Будет полный стадион. Я думаю, в Тольятти будут очень рады. Я был на хоккейной «Ладе» – очень прилично люди ходят. А «Акрон» выступает посильнее, и я думаю, будут ещe больше ходить. Вот этого хотелось бы.

А так разговора никакого не могло быть. Он – личность. Я – личность. Я всегда говорил, что думаю, и буду это делать. Никто никогда на меня не повлияет.