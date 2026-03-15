Умяров прокомментировал неудаление двух игроков «Зенита» в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал спорные судейские решения в матче 21-го тура между «Зенитом» и «Спартаком».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 2:0.

Оба гола они забили с пенальти – 11-метровые реализовали Александр Соболев и Джон Дуран.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

Он не удалил зенитовцев Вендела и Соболева. Первый попал ногой в живот Роману Зобнину, второй – выставил локоть в лицо Наилю Умярову.

«Спартак» не побеждает «Зенит» в Санкт-Петербурге в РПЛ с 2012 года.

«Момент с локтем Соболева? Карасев не сказал ни-че-го. Не хочется обсуждать судейство, потому что мы создали достаточно моментов и должны были забивать. Соболев говорит, что фола не было? Ну, конечно. Давайте всем людям, когда они прыгают, отрежем локти, чтобы ими не били. Пусть Соболев останется со своим мнением.

Момент с ударом Вендела по животу Зобнина, честно, не видел. Наверное, для этого у нас есть ВАР. Значит, им показалось, что это желтая», – сказал Умяров.