Кержаков вспомнил, как его пытался купить «Спартак»

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков на ютуб-канале FONBET вспомнил, что мог оказаться в «Спартаке».

– У вас когда-нибудь были разговоры реальные о переходе в «Спартак»?

– Ну, в 2006 году так закидывали перед «Севильей».

– А в тот момент, кроме «Севильи», ещe что-то было?

– Была очень интересная история, что где-то за неделю-две до того, как мне нужно было ехать в «Севилью» на подписание, мне сказали, что «Бетис» хочет меня подписать.

– Но вы не хотели туда идти?

– Ну как? Я же с «Севильей» общался полгода.

– А «Спартак» выходил тогда, аккуратно прощупывал почву просто?

– Ну да.

– И что вы сказали?

– Я был настроен поехать в «Севилью». Ну, я бы тогда уж остался в «Зените», а не перешeл в «Спартак». Это, по сути, шанс всей твоей жизни, может быть, последний или единственный. И им не воспользоваться – потом можно было долго сожалеть.