Кержаков вспомнил, как его пытался купить «Спартак»

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков на ютуб-канале FONBET вспомнил, что мог оказаться в «Спартаке».
– У вас когда-нибудь были разговоры реальные о переходе в «Спартак»?
– Ну, в 2006 году так закидывали перед «Севильей».
– А в тот момент, кроме «Севильи», ещe что-то было?
– Была очень интересная история, что где-то за неделю-две до того, как мне нужно было ехать в «Севилью» на подписание, мне сказали, что «Бетис» хочет меня подписать.
– Но вы не хотели туда идти?
– Ну как? Я же с «Севильей» общался полгода.
– А «Спартак» выходил тогда, аккуратно прощупывал почву просто?
– Ну да.
– И что вы сказали?
– Я был настроен поехать в «Севилью». Ну, я бы тогда уж остался в «Зените», а не перешeл в «Спартак». Это, по сути, шанс всей твоей жизни, может быть, последний или единственный. И им не воспользоваться – потом можно было долго сожалеть.
- «Зенит» в 2010 году купил Кержакова у «Динамо» за 6,5 миллиона евро.
- За 3 года до этого «Зенит» продал Александра «Севилье» за 5 миллионов.
- Всего за «Зенит» игрок провел 386 матчей, забил 162 гола, сделал 71 ассист.