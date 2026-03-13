Юран сделал заявление о возвращении к тренерской работе

Российский тренер Сергей Юран обозначил сроки своего трудоустройства в новый клуб.
Сообщалось, что он ведет переговоры с турецким «Аланьяспором».
– Думаю, что до конца марта я приму решение о том, где продолжить свою тренерскую карьеру и какую команду возглавлю.
– Речь о Турции?
– Ну, давайте отвечу так: близко (смеется).
– Рассматриваете ли вы предложения из России?
- Да, а почему не должен рассматривать? Но на сегодняшний день конкретных предложений мне от российских клубов не поступало, но я уже неоднократно говорил о том, что готов поработать в РПЛ.
– А готовы ли в Первой лиге?
– Сложно сказать. Только если в амбициозном клубе с серьезными задачами и целью выхода в РПЛ.
- 56-летний Юран в конце октября покинул турецкий «Серик Беледиеспор».
- До этого он тренировал «Пари НН», «Химки», «СКА-Хабаровск» и другие команды.
Источник: «РБ Спорт»