Вердикт ЭСК РФС по удалению Гонду в дерби ЦСКА – «Динамо»

13 марта, 18:29
3

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение ЦСКА по итогам матча 20-го тура РПЛ против «Динамо».

Армейцы попросили проверить правомерность удаления Лусиано Гонду на 17-й минуте.

  • Аргентинец ударил ногой в плечо динамовца Осипенко.
  • Главный арбитр Сергей Иванов удалил его после просмотра ВАР.
  • Без своего форварда ЦСКА был разгромлен со счетом 1:4.

«Лусиано Гонду виновен в серьезном нарушении правил. Он прыгает и выставляет открытую стопу в направлении игрока «Динамо» Максима Осипенко. Контакт шипами с телом соперника происходит с чрезмерной силой и угрожает его безопасности.

ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации на предмет пропущенной красной карточки игроку ЦСКА», – говорится в решении ЭСК, принятом единогласно.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Осипенко Максим Гонду Лусиано
Комментарии (3)
Cleaner
1773417979
Ну да. И гол Балтики Зениту тоже правильно отменили! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Бумбраш
1773421962
Как по камерам можно определить "чрезмерную силу?" По кривляниям игрока? Наших футболеров и варовцев(всех без исключения) надо сводить на ufc,чтобы они посмотрели что такое настоящая чрезмерная сила .а то при каждом контакте ведут себя как вестфальские девственницы
bratskij
1773426243
Да там всё коровье стадо кривляющиеся симулянты. Такой убогой каманды еще надо поискать.
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
