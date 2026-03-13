Вердикт ЭСК РФС по удалению Гонду в дерби ЦСКА – «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение ЦСКА по итогам матча 20-го тура РПЛ против «Динамо».

Армейцы попросили проверить правомерность удаления Лусиано Гонду на 17-й минуте.

Аргентинец ударил ногой в плечо динамовца Осипенко.

Главный арбитр Сергей Иванов удалил его после просмотра ВАР.

Без своего форварда ЦСКА был разгромлен со счетом 1:4.

«Лусиано Гонду виновен в серьезном нарушении правил. Он прыгает и выставляет открытую стопу в направлении игрока «Динамо» Максима Осипенко. Контакт шипами с телом соперника происходит с чрезмерной силой и угрожает его безопасности.

ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации на предмет пропущенной красной карточки игроку ЦСКА», – говорится в решении ЭСК, принятом единогласно.