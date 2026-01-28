Пономарев – о депрессии у игрока «Спартака»: «Оштрафовать его к чертовой матери»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на новость, что у защитника «Спартака» Ильи Самошникова выявлена депрессия.

Ранее 28-летнего футболиста отпустили в Москву со второго зимнего сбора команды.

«Сколько ему лет, чтобы впадать в депрессию? Это ж надо такой *** [фигнeй] заниматься. У него отличная зарплата, жизнь. Это уже пресыщенность! Причeм не футболом, а деньгами.

Футболист всегда должен чувствовать дефицит, как художник. Они же всегда были бедными и старались заработать. Мы в советское время получали практически одинаково. Было три ставки: 120, 140 и 180 рублей. В ЦСКА чуть больше за звeздочки платили. И никакой депрессии не было.

Помню, в феврале выезжали на сборы в Сухуми. Грязь, слякоть, тренироваться негде, полей нет. Тренировались на аэродроме по три раза в день. Весь мокрый, грязный, сушиться негде, и ничего, никто никуда домой не уезжал со сборов.

А сейчас что? Какие поля, какие условия, только тренируйся, играй, наслаждайся. И зарплаты сумасшедшие. Ну как тут может быть депрессия? Нельзя так!

Оштрафовать Самошникова к чeртовой матери. Здорово оштрафовать. И пускай играет за какую-нибудь вторую команду», – сказал Пономарев.