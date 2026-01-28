Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев – о депрессии у игрока «Спартака»: «Оштрафовать его к чертовой матери»

Пономарев – о депрессии у игрока «Спартака»: «Оштрафовать его к чертовой матери»

Сегодня, 15:43
10

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на новость, что у защитника «Спартака» Ильи Самошникова выявлена депрессия.

Ранее 28-летнего футболиста отпустили в Москву со второго зимнего сбора команды.

«Сколько ему лет, чтобы впадать в депрессию? Это ж надо такой *** [фигнeй] заниматься. У него отличная зарплата, жизнь. Это уже пресыщенность! Причeм не футболом, а деньгами.

Футболист всегда должен чувствовать дефицит, как художник. Они же всегда были бедными и старались заработать. Мы в советское время получали практически одинаково. Было три ставки: 120, 140 и 180 рублей. В ЦСКА чуть больше за звeздочки платили. И никакой депрессии не было.

Помню, в феврале выезжали на сборы в Сухуми. Грязь, слякоть, тренироваться негде, полей нет. Тренировались на аэродроме по три раза в день. Весь мокрый, грязный, сушиться негде, и ничего, никто никуда домой не уезжал со сборов.

А сейчас что? Какие поля, какие условия, только тренируйся, играй, наслаждайся. И зарплаты сумасшедшие. Ну как тут может быть депрессия? Нельзя так!

Оштрафовать Самошникова к чeртовой матери. Здорово оштрафовать. И пускай играет за какую-нибудь вторую команду», – сказал Пономарев.

  • В августе «Спартак» выкупил Самошникова у «Локомотива» за 350 млн рублей.
  • Он провел 230 минут, оформив 1+1 в 5 матчах.
  • Сообщалось, что руководство клуба разочаровано в летнем новичке.

Еще по теме:
85-летний Пономарев не жалуется на финансовое состояние: «Роста цен не вижу, ничего критичного, пенсия нормальная» 7
Пономарев оценил отказ ЦСКА от Сауся 6
Пономарев предсказал проблемы ЦСКА: «Будут страдать» 1
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Самошников Илья Пономарев Владимир
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1769604959
Да нет у него депрессии, сказали ведь уже
Ответить
NewLife
1769608391
Один хз кто, чудак на букву м, поковырял в носу, выдумал и вынул козявку, назвав ее информацией, что стало достаточным для ущербных хейтеров Спартака в Бомбардире размазать эти сопли по всему сайту, и подло не давать опровержения, даже когда агент Самошникова назвал "информацию" враньем. Расчет оправдался, он был заточен на то, что такие враждебные Спартаку мапазматики, как Пономарев, подхватят шнягу и подкинут кликбейта. Позор проф непригодным журналистам в Бомбардире.
Ответить
шахта Заполярная
1769608976
Понамарев, как тампакс, везде затычка, все у него хреновые. Видать совсем мозги ссохлись (если были).
Ответить
IVANRUS777
1769609020
Коням своим советуй кого штрафовать. Депрессия или нет там без старого маразматика разберутся.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1769609258
Вляпался, теперь не стони. Это же антинародный клуб. Там без депрессии невозможно. Гыгыгы
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1769610990
"Да я вижу ты холоп не уймёшся!"
Ответить
Mirak92
1769611095
Депрессия опасная штука. А Понамарева лучше сдать провериться на маразм, псина сутулая
Ответить
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
50
ВидеоАршавин записал мотивационную речь для «Кайрата» перед матчем с «Арсеналом»
19:30
В «Севастополе» отреагировали на новость об участии в профессиональной лиге России
19:10
Канчельскис: «Спартак» выбрал путь хаоса и бардака»
19:00
5
Макаров сформулировал причину провала Карпина в «Динамо»
18:18
4
Байдачный – о возвращении российских команд в международные турниры: «Только после извинений ФИФА и УЕФА»
17:56
4
Аршавин выиграл суд у Барановской о сокращении алиментов
17:31
4
«Зенит» намерен перехватить бразильского форварда
16:54
16
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
16:29
17
«Локомотив» может продать легионера за 13 миллионов
16:16
2
Все новости
Все новости
Бердыев высказался о смерти Игнатьева
19:19
В «Локомотиве» прокомментировали возможный уход Монтеса
18:51
Рахимов поделился ожиданиями от работы Артиги в «Рубине»
18:35
Романцев рассказал о дружбе с Василием Уткиным
18:27
Байдачный – о возвращении российских команд в международные турниры: «Только после извинений ФИФА и УЕФА»
17:56
4
Аршавин выиграл суд у Барановской о сокращении алиментов
17:31
4
Жирков ответил, есть ли в его коллекции советский танк
17:17
2
Бубнов: «При Карпине «Динамо» лучше выглядело, чем при Гусеве»
17:05
«Зенит» намерен перехватить бразильского форварда
16:54
16
«Локомотив» может продать легионера за 13 миллионов
16:16
2
«Балтика» начала переговоры о трансфере бывшего спартаковца
16:08
2
Пономарев – о депрессии у игрока «Спартака»: «Оштрафовать его к чертовой матери»
15:43
10
Баринов: «Мы уже проходили, когда из «Локомотива» хотели сделать свиноферму»
15:30
16
Черданцев дал совет «Спартаку» по усилению состава
15:15
16
Стало известно, сколько «Бешикташ» готов заплатить за Монтеса из «Локомотива»
14:38
Романцев объяснил, почему «Спартак» не выиграл еврокубок в 90-х
14:28
4
В ЦСКА прояснили ситуацию с возможными четырьмя сделками с «Партизаном»
14:14
«Бешикташ» готовит предложение по футболисту «Локомотива»
13:58
Жирков признался, что читает за рулем
13:29
7
85-летний Пономарев не жалуется на финансовое состояние: «Роста цен не вижу, ничего критичного, пенсия нормальная»
13:24
14
Рахимов: «Рубин» предлагал мне уйти по собственному желанию, но я не понимал, как это делать»
12:55
2
«Динамо» отговаривают от возвращения Захаряна
12:43
1
Жирков поделился первыми впечатлениями от тренерской работы
11:56
1
ВидеоАкинфеев показал шутливое видео, как играл в футбол еще при динозаврах
11:48
6
Бубнов внезапно покинул эфир во время передачи
11:39
15
Карпину посоветовали поучиться у тренера РПЛ
11:23
6
Экс-динамовец Макаров подробно высказался о конфликте с Гусевым
10:59
2
«Большие сомнения»: Генич – о новом трансфере «Зенита»
10:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 