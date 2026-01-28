Введите ваш ник на сайте
Бубнов внезапно покинул эфир во время передачи

Сегодня, 11:39
12

Александр Бубнов накануне не смог завершить эфир на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Посреди передачи Бубнов не прощаясь снял гарнитуру и ушел. Его коллеги Игорь Кытманов и Степан Манаков завершали эфир самостоятельно.

Причина ухода Бубнова неизвестна, но сегодня Кытманов сообщил в своем телеграм-канале, что экс-спартаковец будет готов к следующему эфиру.

  • Бубнов на «Коммент.Шоу» с прошлого года.
  • До этого ведущего не было в эфире несколько лет.
  • Бубнов в прошлом веке выступал за сборную СССР.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1769592500
Старая мясная болячка ожила, штаны обтрухал! :)))
Ответить
...уефан
1769592824
..."Встань и уходи!" - сказал голос. А вообще, не дай Бог! Здоровья, конечно же...
Ответить
АлексМак
1769595360
обделался
Ответить
АЛЕКС 58
1769595467
Диарея или деменция?
Ответить
DMитрий
1769595528
Поймал сигнал... Выходи! Тебе послание, мы ждать не будем - сказали серые человечки.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1769596407
Как известно, самое быстрое на свете это Понос, я знаю это не по наслышке,а Бубнов успел,маладес!
Ответить
Прокс
1769597758
Уколы пропускать нельзя,а то Бубен станет за недоклуб из Москва-Швеи болеть!!!
Ответить
Юбиляр
1769601210
"Наверное съел что-то не то - обалдеть" Гыгыгы
Ответить
nik92rus
1769603263
Срать ходил
Ответить
Интерес
1769603693
ГОлос свыше ему сказал: "Санёк, твой выход на замену!".
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 