Бубнов внезапно покинул эфир во время передачи

Александр Бубнов накануне не смог завершить эфир на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
Посреди передачи Бубнов не прощаясь снял гарнитуру и ушел. Его коллеги Игорь Кытманов и Степан Манаков завершали эфир самостоятельно.
Причина ухода Бубнова неизвестна, но сегодня Кытманов сообщил в своем телеграм-канале, что экс-спартаковец будет готов к следующему эфиру.
- Бубнов на «Коммент.Шоу» с прошлого года.
- До этого ведущего не было в эфире несколько лет.
- Бубнов в прошлом веке выступал за сборную СССР.
Источник: «Бомбардир»