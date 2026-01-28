Бубнов внезапно покинул эфир во время передачи

Александр Бубнов накануне не смог завершить эфир на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Посреди передачи Бубнов не прощаясь снял гарнитуру и ушел. Его коллеги Игорь Кытманов и Степан Манаков завершали эфир самостоятельно.

Причина ухода Бубнова неизвестна, но сегодня Кытманов сообщил в своем телеграм-канале, что экс-спартаковец будет готов к следующему эфиру.