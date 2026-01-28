Жирков поделился первыми впечатлениями от тренерской работы

Тренер «Динамо» Юрий Жирков поделился первыми впечатлениями от работы.

– Вы получили тренерскую лицензию категории А. Учеба была сложной?

– Это кропотливая и тяжелая работа. Кажется – ну ты вроде футболист и все знаешь. Но, когда садишься за парту, все совсем по-другому.

Работа тренера в принципе не такая легкая, как кажется со стороны. Когда я приходил на тренировки, думал: «Че там, расставить фишки, поиграть в квадрат, в футбол». Ничего сложного.

А когда попадаешь в команду – понимаешь: работа не заканчивается. Только на обед и ужин перерыв – остальное время расписано. Тех же тренерских собраний сколько! Ролан Александрович вообще целые сутки занят. В общем, тяжело – нужно быть морально готовым к такому.

– А что было самым сложным в обучении?

– Вставать в 6 утра, чтобы доехать до Лужников, где проходят курсы, ха-ха! Еще термины, которые надо объяснять футболистам, зоны... Сейчас у нас это делает Роман Шаронов. Но я, например, будучи игроком, просил, чтобы говорили проще, футбольным языком. Иначе не понять.