«Нужно брать»: Генич одобрил интерес «Зенита» к форварду сборной России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич похвалил «Зенит» за желание купить у «Локомотива» нападающего Дмитрия Воробьева.

«Воробьeв в «Зените» – это ок. И более чем адекватная сумма – 10 миллионов евро. Кто-то мне сказал бы, когда Воробьeв играл в «Оренбурге», что он будет стоить 10 миллионов евро, я бы покрутил пальцем у виска.

Однако сейчас я понимаю, что в нынешних реалиях, если «Зенит» заплатит за него выкупную сумму, поступит абсолютно верно. Воробьeв не молод, но здесь и сейчас нужно брать.

Вопрос – на что сделает ставку «Зенит»: либо искать нападающего опять в Бразилии, какого-нибудь топового Джона Джона, Билла Билла или ещe кого-то, либо уже ориентироваться на российский рынок с пониманием, что ужесточается лимит на легионеров.

В общем, если этот трансфер состоится, «Локомотив» потеряет основного нападающего, но приобретeт 10 миллионов евро», – сказал Генич.