  • «Нужно брать»: Генич одобрил интерес «Зенита» к форварду сборной России

«Нужно брать»: Генич одобрил интерес «Зенита» к форварду сборной России

Вчера, 23:48
4

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич похвалил «Зенит» за желание купить у «Локомотива» нападающего Дмитрия Воробьева.

«Воробьeв в «Зените» – это ок. И более чем адекватная сумма – 10 миллионов евро. Кто-то мне сказал бы, когда Воробьeв играл в «Оренбурге», что он будет стоить 10 миллионов евро, я бы покрутил пальцем у виска.

Однако сейчас я понимаю, что в нынешних реалиях, если «Зенит» заплатит за него выкупную сумму, поступит абсолютно верно. Воробьeв не молод, но здесь и сейчас нужно брать.

Вопрос – на что сделает ставку «Зенит»: либо искать нападающего опять в Бразилии, какого-нибудь топового Джона Джона, Билла Билла или ещe кого-то, либо уже ориентироваться на российский рынок с пониманием, что ужесточается лимит на легионеров.

В общем, если этот трансфер состоится, «Локомотив» потеряет основного нападающего, но приобретeт 10 миллионов евро», – сказал Генич.

  • Воробьев – воспитанник «Краснодара».
  • В этом сезоне он забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
  • Рыночная стоимость игрока – 5 млн евро.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Воробьев Дмитрий Генич Константин
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1769549158
тюкавина надо брать, если из российских.
Ответить
шахта Заполярная
1769551654
Гнидыч, 3,8 мульта это очень дорого, а 10 мультов это не дорого, адекватно для скамейки.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1769553064
теперь руководству клубов необходимо спрашивать одобрение всяких геничей, чердаков, недоорлов и прочих прости.туток от срач-тв....
Ответить
