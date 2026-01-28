Экс-динамовец Макаров подробно высказался о конфликте с Гусевым

Бывший полузащитник «Динамо» Денис Макаров прокомментировал решение покинуть клуб.

Игрок ушел в «Кайсериспор».

В 2021 году динамовцы платили за него «Рубину» 7,5 миллиона евро.

Макаров забил 22 гола и сделал 14 ассистов в 121 матче за московскую команду.

– Уходя в отпуск, уже догадывался, что можешь не попасть на сборы основного «Динамо»?

– А я и сам не хотел. Я же сказал в открытую, что с этим тренером не хочу работать. Потому что не видел прогресса и роста у себя с ним. Это моe мнение, моe решение. Я попросил агента поискать варианты. Уже после последней игры прошлого года мы начали поиск, куда можем поехать.

– Что же всe-таки у вас произошло с Гусевым?

– На самом деле ничего. Просто мне не нравится он, а я не нравлюсь ему. Вот и всe. Я об этом открыто сказал, а он, к сожалению, этого сделать не может.

– Должна же быть причина.

– Не знаю причины. Спросите у него. Мне никакой причины не было озвучено. Я не держу никаких обид – это нормально, это футбол. У каждого тренера есть своe мнение, так же как и у каждого футболиста. Я желаю «Динамо» только успехов и удачи. Никаких проблем нет. Каждый получил, что хотел.

– По каким признакам ты определил, что не нравишься тренеру?

– За четыре матча я сыграл ноль минут: в первый раз – после ухода Марцела и второй – сейчас, после отставки Валерия Георгиевича. Никто ничего не объяснял. У нас вообще ни одного разговора [с Гусевым] не было.