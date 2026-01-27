Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Романцев дал совет Карседо, как не сойти с ума, тренируя «Спартак»

Романцев дал совет Карседо, как не сойти с ума, тренируя «Спартак»

Сегодня, 20:55
3

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, что ему помогало сохранить здравый рассудок, работая в московском клубе.

– Как Карседо не сойти с ума в «Спартаке»?

– Ему нужен такой же хороший пресс-атташе, как были у меня – Трахтенберг, Львов, потом в сборной Витя Гусев.

Я им сам говорил: «Мне негатив не несите». И они меня ограждали от этого.

  • Карседо стал тренером «Спартака» 5 января. Он пришел из кипрского «Пафоса».
  • Контракт 52‑летнего испанского специалиста с «красно‑белыми» рассчитан до 2028 года.
  • Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.

Селюк согласился с Романцевым: «Российские игроки «Зенита» никому в Европе не нужны» 1
Романцев: «В «Спартаке» только 3-4 футболиста показывают чемпионскую игру» 1
Романцев болезненно отреагировал на смерть Игнатьева
Источник: «Спартак Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Карседо Хуан Карлос
Боцман59rus
1769537735
_ если за один матч по две пачки выкуривать, без всякого негатива ногами вперёд вынесут
Ответить
Semenycch
1769540060
А я то думаю, почему по всем тренерам Спартака психбольница плачет? Эти тренеры, оказывается, нормальными людьми в Спартак приходят и уже там у них крыша едет! Эта крыша съезжает полностью. Ну понятно, с такими болельщиками у любого крыша поедет! То есть как по Жванецкому - Может в консерватории нужно что то поправить?
Ответить
Cleaner
1769541520
Бухать нужно регулярно, тогда с ума не сойдешь и депрессию не подхватишь! Вы у Шпалыча спросите, он расскажет, как надо...)))
Ответить
