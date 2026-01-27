Романцев дал совет Карседо, как не сойти с ума, тренируя «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, что ему помогало сохранить здравый рассудок, работая в московском клубе.
– Как Карседо не сойти с ума в «Спартаке»?
– Ему нужен такой же хороший пресс-атташе, как были у меня – Трахтенберг, Львов, потом в сборной Витя Гусев.
Я им сам говорил: «Мне негатив не несите». И они меня ограждали от этого.
- Карседо стал тренером «Спартака» 5 января. Он пришел из кипрского «Пафоса».
- Контракт 52‑летнего испанского специалиста с «красно‑белыми» рассчитан до 2028 года.
- Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.
Источник: «Спартак Шоу»