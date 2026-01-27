Романцев дал совет Карседо, как не сойти с ума, тренируя «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, что ему помогало сохранить здравый рассудок, работая в московском клубе.

– Как Карседо не сойти с ума в «Спартаке»?

– Ему нужен такой же хороший пресс-атташе, как были у меня – Трахтенберг, Львов, потом в сборной Витя Гусев.

Я им сам говорил: «Мне негатив не несите». И они меня ограждали от этого.