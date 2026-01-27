«Спартак» отправил Самошникова из Дубая в Москву

Фланговый защитник «Спартака» Илья Самошников частично пропустит второй зимний сбор команды по медицинским причинам.

Он улетел в Москву, где продолжит подготовку к весенней части сезона.

После выполнения комплекса необходимых процедур игрок вернется в ОАЭ. Планируется, что это произойдет в начале февраля.