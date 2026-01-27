«Спартак» отправил Самошникова из Дубая в Москву

Фланговый защитник «Спартака» Илья Самошников частично пропустит второй зимний сбор команды по медицинским причинам.
Он улетел в Москву, где продолжит подготовку к весенней части сезона.
После выполнения комплекса необходимых процедур игрок вернется в ОАЭ. Планируется, что это произойдет в начале февраля.
- В августе «Спартак» выкупил Самошникова у «Локомотива» за 350 млн рублей.
- Он провел 230 минут, оформив 1+1 в 5 матчах.
- Сообщалось, что руководство клуба разочаровано в летнем новичке.
- Его контракт действует до 2028 года.
Источник: сайт «Спартака»