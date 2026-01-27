«Зенит» продлил контракт с бразильским вингером

«Зенит» заключил новое соглашение в вингером Педро. Контракт клуба с бразильцем будет действовать до конца сезона-2029/30.
«Сине-бело-голубые поздравляют Педро с новым соглашением, желают не останавливаться на достигнутом, продолжать прогрессировать и побеждать, вызывая искреннюю радость у многочисленной аудитории болельщиков!» – говорится в сообщении петербуржцев.
- Педро выступает за «Зенит» с января 2024 года. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.
- В этом сезоне 19-летний вингер провел за «Зенит» 23 матча, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
Источник: официальный сайт «Зенита»