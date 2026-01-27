«Зенит» продлил контракт с бразильским вингером

«Зенит» заключил новое соглашение в вингером Педро. Контракт клуба с бразильцем будет действовать до конца сезона-2029/30.

«Сине-бело-голубые поздравляют Педро с новым соглашением, желают не останавливаться на достигнутом, продолжать прогрессировать и побеждать, вызывая искреннюю радость у многочисленной аудитории болельщиков!» – говорится в сообщении петербуржцев.