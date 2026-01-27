Трансферы бразильцев в «Зените» сравнили с явлением природы

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о южноамериканских трансферах «Зенита».
«Уход Кассьерры, мне кажется, никак не связан с лимитом [на легионеров]. Приходы и уходы бразильцев в «Зените» – это просто как явление природы, как приход и уход зимы. Это нормально.
Сейчас там очередного подписали, насколько я слышал, Джона Джона. Ну, «Зенит» в своем алгоритме существует. Ничего не меняется», – сказал Геркус.
- Сумма трансфера полузащитника Джона Джона в «Зенит» составит 18 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами.
- Петербуржцы продали колумбийского нападающего Матео Кассьерру в «Атлетико Минейро» за 7 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусами.
Источник: «Чемпионат»