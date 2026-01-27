Трансферы бразильцев в «Зените» сравнили с явлением природы

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о южноамериканских трансферах «Зенита».

«Уход Кассьерры, мне кажется, никак не связан с лимитом [на легионеров]. Приходы и уходы бразильцев в «Зените» – это просто как явление природы, как приход и уход зимы. Это нормально.

Сейчас там очередного подписали, насколько я слышал, Джона Джона. Ну, «Зенит» в своем алгоритме существует. Ничего не меняется», – сказал Геркус.