  • Главная
  • Новости
  • Трансферы бразильцев в «Зените» сравнили с явлением природы

Трансферы бразильцев в «Зените» сравнили с явлением природы

Сегодня, 09:28
13

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о южноамериканских трансферах «Зенита».

«Уход Кассьерры, мне кажется, никак не связан с лимитом [на легионеров]. Приходы и уходы бразильцев в «Зените» – это просто как явление природы, как приход и уход зимы. Это нормально.

Сейчас там очередного подписали, насколько я слышал, Джона Джона. Ну, «Зенит» в своем алгоритме существует. Ничего не меняется», – сказал Геркус.

  • Сумма трансфера полузащитника Джона Джона в «Зенит» составит 18 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами.
  • Петербуржцы продали колумбийского нападающего Матео Кассьерру в «Атлетико Минейро» за 7 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусами.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Брагантино Атлетико Минейро Зенит Кассьерра Матео Джон Джон Геркус Илья
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1769496408
Илья Леонидович Геркус - давным давно не президент Локомотива, а именно с 28.12.2018 года Исправьте в заголовке к статье)))
Ответить
Foxitkuban
1769496696
Учитывая население Бразилии прямо сейчас, если Зенит будет брать по три бразильца в каждое трансферное окно, то их ему хватит на 4335000 лет. Нормально. Живём.
Ответить
alp
1769498010
в как это у журналиста получилось увязать Геркуса с Зенитом?
Ответить
Дубина
1769498150
Всем просто стыдно за блох!!
Ответить
Бумбраш
1769499517
зинка любит пляжников,а пояжники зинку
Ответить
VVM1964
1769500992
Когда уже ураган сотрёт из РПЛ этот позор ?)))...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1769501870
Скоро весна - приедет Джон Джон Джон. ))
Ответить
Интерес
1769503031
Тут Герпес-красавец! Хотя мог бы сравнить с очередным засорением канализации... КАк я понимаю, что он-"Бывший руководитель" Локо", автор???
Ответить
Цугундeр
1769504239
) У всякого свой вкус: кто любит дыню, а кто арбуз,(кто Джон-Джона) а кто - свиной хрящик(саусь).)
Ответить
