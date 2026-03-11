Пономарев назвал причину кризиса в ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев объяснил последние результаты команды.

Армейцы во второй раз в истории начали календарный год с двух поражений подряд в РПЛ.

Они проиграли «Ахмату» (0:1) и «Динамо» (1:4).

В FONBET Кубке России ЦСКА победил «Краснодар» со счетом 3:1.

«Не ожидал такого безобразия. Игроки классные, подготовленные… Должны быть чемпионами с таким составом.

Что случилось? Баринов не заиграл, Кисляк какой-то тоже сам не свой. Нельзя их хвалить постоянно, как это делает Челестини. Нужно искать недостатки.

Я видел, как они летели в Грозный [на матч 19-го тура с «Ахматом»], – улыбаются, в карты играют. Ехали за тремя очками как на прогулку. Такого быть не должно», – сказал Пономарев.