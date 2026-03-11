Пономарев назвал причину кризиса в ЦСКА

11 марта, 00:18
4

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев объяснил последние результаты команды.

  • Армейцы во второй раз в истории начали календарный год с двух поражений подряд в РПЛ.
  • Они проиграли «Ахмату» (0:1) и «Динамо» (1:4).
  • В FONBET Кубке России ЦСКА победил «Краснодар» со счетом 3:1.

«Не ожидал такого безобразия. Игроки классные, подготовленные… Должны быть чемпионами с таким составом.

Что случилось? Баринов не заиграл, Кисляк какой-то тоже сам не свой. Нельзя их хвалить постоянно, как это делает Челестини. Нужно искать недостатки.

Я видел, как они летели в Грозный [на матч 19-го тура с «Ахматом»], – улыбаются, в карты играют. Ехали за тремя очками как на прогулку. Такого быть не должно», – сказал Пономарев.

Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пономарев Владимир
Комментарии (4)
алдан2014
1773189661
Пономарёв самый странный их экспертов
boris63
1773191521
Мне кажется Челестини хочет сделать из ЦСКА цирк, обогнав тем самым Спартак,сейчас уже не команда а хохма. Оборона сейчас уже не выдерживает никакой критики, хотя всегда была на высоте, Акинфеев всегда вручать не сможет. Почему не играет Лукин, вопрос, хотя в первой части сезона был основным, два гастарбайтера в обороне Виктор и Рейс, вообще ни о чём. Похоже дальше будет ещё веселее, печально.
zigbert
1773208495
Пономарев как всегда не доходит до самой сути.
Интерес
1773233976
Жизнь удалась-чего кривляться, так каждый будет поступать: Во всё е... улыбаться и в карты в лайнере играть.
