Лига чемпионов. Ямаль спас «Барселону» от поражения в матче с «Ньюкаслом»

«Барселона» едва не проиграла в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26.

Каталонцы на выезде расписали ничью с «Ньюкаслом» – 1:1.

Счет открыл Харви Барнс на 86-й минуте, а на 96-й Ламин Ямаль сравнял с пенальти.

Ответная встреча на «Камп Ноу» пройдет в среду, 18 марта, в 20:45 по московскому времени.

Победитель этой пары выйдет в четвертьфинале ЛЧ на «Атлетико» или «Тоттенхэм».