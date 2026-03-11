Лига чемпионов. Ямаль спас «Барселону» от поражения в матче с «Ньюкаслом»

«Барселона» едва не проиграла в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26.
Каталонцы на выезде расписали ничью с «Ньюкаслом» – 1:1.
Счет открыл Харви Барнс на 86-й минуте, а на 96-й Ламин Ямаль сравнял с пенальти.
Ответная встреча на «Камп Ноу» пройдет в среду, 18 марта, в 20:45 по московскому времени.
Победитель этой пары выйдет в четвертьфинале ЛЧ на «Атлетико» или «Тоттенхэм».
Лига чемпионов. 1/8 финала
Ньюкасл - Барселона - 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 - Х. Барнс, 86; 1:1 - Л. Ямаль, 90+6 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»