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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Ньюкасл - Барселона
Ньюкасл - Барселона: обзор матча 10 марта 2026
Ньюкасл
10.03.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Завершен
Барселона
86'
Х. Барнс
90+6'
Л. Ямаль (П)
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Барселона
Завершен
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ламин Ямаль
Желтая карточка
Джозеф Уиллок
90'
+4
Замена
Джозеф Уиллок
️️️️➡️️
Харви Барнс
90'
+1
90'
+4'
89'
Замена
Хави Эспарт
️️️️➡️️
Рональд Араухо
89'
Замена
Ферран Торрес
️️️️➡️️
Фермин Лопес
ГОЛ! 1:0!
Харви Барнс
Пас отдал
Джейкоб Мерфи
86'
74'
Замена
Марк Касадо
️️️️➡️️
Марк Берналь
72'
Травма
Марк Берналь
70'
Замена
Дани Ольмо
️️️️➡️️
Педри
70'
Замена
Маркус Рэшфорд
️️️️➡️️
Роберт Левандовски
68'
Желтая карточка
Жоау Канселу
Замена
Джейкоб Мерфи
️️️️➡️️
Энтони Эланга
67'
Замена
Энтони Гордон
️️️️➡️️
Вильям Осула
67'
45'
+1'
Желтая карточка
Сандро Тонали
34'
Показать весь матч
Live: Ньюкасл - Барселона
Поле
Текстовая версия
90+7'
2-й тайм окончен. Счет 1:1.
90+6'
Гол! 1:1! Ламин Ямаль (Барселона) забил с пенальти.
90+5'
Малик Тиав (Ньюкасл) нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
90+5'
Дани Ольмо (Барселона) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
90+3'
Джозеф Уиллок (Ньюкасл) получил желтую карточку за фол.
90+3'
Ламин Ямаль (Барселона) заработал штрафной в атаке.
90+3'
Правила нарушил Джозеф Уиллок (Ньюкасл).
90+1'
Правила нарушил Маркус Рэшфорд (Барселона).
90+1'
Энтони Гордон (Ньюкасл) заработал штрафной на правом фланге.
90+1'
Удар заблокирован. Бил Валентино Ливраменто (Ньюкасл).
90+1'
Замена у команды Ньюкасл. Харви Барнс ушел, Джозеф Уиллок вышел.
90'
Сколько минут добавил судья? 4.
90'
Жоэлинтон (Ньюкасл) заработал штрафной на своей половине поля.
90'
Правила нарушил Ферран Торрес (Барселона).
88'
Замена у команды Барселона. Рональд Араухо ушел, Хави Эспарт вышел.
88'
Замена у команды Барселона. Фермин Лопес ушел, Ферран Торрес вышел.
86'
Гол! 1:0! Забил Харви Барнс (Ньюкасл). Ассистент - Джейкоб Мерфи (длинная передача).
84'
Правила нарушил Фермин Лопес (Барселона).
84'
Дэн Берн (Ньюкасл) заработал штрафной на своей половине поля.
84'
Момент не реализован! Маркус Рэшфорд (Барселона). Пас отдал Рафинья.
80'
Жоау Канселу отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ньюкасл.
80'
Удар заблокирован. Бил Джейкоб Рэмзи (Ньюкасл).
79'
Жерар Мартин отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ньюкасл.
79'
Удар заблокирован. Бил Харви Барнс (Ньюкасл). Ассистент - Льюис Холл.
77'
Валентино Ливраменто (Ньюкасл) в офсайде.
74'
Жоэлинтон (Ньюкасл) в офсайде.
74'
Harvey Barnes (Ньюкасл) пробил (правой ногой) и попал в правую штангу! Пас сделал Джейкоб Мерфи.
73'
Замена у команды Барселона. Марк Берналь ушел, Марк Касадо вышел.
73'
Пауза окончена. Матч продолжается.
73'
Пауза в матче. Травму получил Марк Берналь (Барселона).
71'
Ламин Ямаль (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
71'
Правила нарушил Жоэлинтон (Ньюкасл).
70'
Правила нарушил Джейкоб Рэмзи (Ньюкасл).
70'
Дани Ольмо (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
70'
Замена у команды Барселона. Роберт Левандовски ушел, Маркус Рэшфорд вышел.
70'
Замена у команды Барселона. Педри ушел, Дани Ольмо вышел.
69'
Момент не реализован! Джейкоб Мерфи (Ньюкасл). Длинный пас отдал Льюис Холл.
68'
Жоау Канселу (Барселона) получил желтую карточку за фол.
68'
Джейкоб Мерфи (Ньюкасл) заработал штрафной на своей половине поля.
68'
Правила нарушил Жоау Канселу (Барселона).
67'
Замена у команды Ньюкасл. Вильям Осула ушел, Энтони Гордон вышел.
67'
Замена у команды Ньюкасл. Киран Триппьер ушел, Валентино Ливраменто вышел.
67'
Замена у команды Ньюкасл. Энтони Эланга ушел, Джейкоб Мерфи вышел.
66'
Момент не реализован! Роберт Левандовски (Барселона). Пас отдал Рафинья.
66'
Удар заблокирован. Бил Сандро Тонали (Ньюкасл). Ассистент - Жоэлинтон.
65'
Момент не реализован! Сандро Тонали (Ньюкасл).
64'
Харви Барнс (Ньюкасл) в офсайде.
62'
Момент не реализован! Рональд Араухо (Барселона). Навешивал Рафинья с углового.
62'
Аарон Рэмсдейл отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
59'
Жоау Канселу отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ньюкасл.
58'
Харви Барнс (Ньюкасл) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Жоан Гарсия (Барселона). Пас отдал Льюис Холл.
58'
Педри (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
58'
Правила нарушил Сандро Тонали (Ньюкасл).
56'
Момент не реализован! Вильям Осула (Ньюкасл). Проникающий пас делал Льюис Холл.
50'
Момент не реализован! Энтони Эланга (Ньюкасл).
49'
Правила нарушил Марк Берналь (Барселона).
49'
Энтони Эланга (Ньюкасл) заработал штрафной на правом фланге.
48'
Льюис Холл (Ньюкасл) заработал штрафной на своей половине поля.
48'
Правила нарушил Рональд Араухо (Барселона).
47'
Роберт Левандовски (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
47'
Правила нарушил Малик Тиав (Ньюкасл).
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+1'
Жоан Гарсия (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
45+1'
Правила нарушил Харви Барнс (Ньюкасл).
45+1'
Рафинья отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ньюкасл.
45'
Сколько минут добавил судья? 1.
45'
Рональд Араухо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ньюкасл.
43'
Дэн Берн отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
42'
Педри (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
42'
Правила нарушил Джейкоб Рэмзи (Ньюкасл).
40'
Льюис Холл (Ньюкасл) заработал штрафной на своей половине поля.
40'
Правила нарушил Ламин Ямаль (Барселона).
38'
Пауза окончена. Матч продолжается.
36'
Пауза в матче. Травму получил Киран Триппьер (Ньюкасл).
36'
Фермин Лопес (Барселона) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Аарон Рэмсдейл (Ньюкасл). Пас отдал Рафинья.
36'
Удар заблокирован. Бил Жоау Канселу (Барселона).
34'
Сандро Тонали (Ньюкасл) получил желтую карточку за фол.
34'
Рафинья (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
Правила нарушил Сандро Тонали (Ньюкасл).
33'
Энтони Эланга (Ньюкасл) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Жоан Гарсия (Барселона). Пас отдал Сандро Тонали.
31'
Педри (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
31'
Правила нарушил Жоэлинтон (Ньюкасл).
27'
Момент не реализован! Вильям Осула (Ньюкасл).
25'
Роберт Левандовски (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
25'
Правила нарушил Дэн Берн (Ньюкасл).
23'
Аарон Рэмсдейл отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
23'
Момент не реализован! Ламин Ямаль (Барселона).
21'
Дэн Берн отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
20'
Момент не реализован! Рональд Араухо (Барселона). Пас отдал Fermin Lopez.
19'
Ламин Ямаль (Барселона) заработал штрафной в атаке.
19'
Правила нарушил Льюис Холл (Ньюкасл).
16'
Энтони Эланга (Ньюкасл) в офсайде.
14'
Жоау Канселу отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ньюкасл.
13'
Удар заблокирован. Бил Рафинья (Барселона). Ассистент - Фермин Лопес.
12'
Льюис Холл (Ньюкасл) заработал штрафной на своей половине поля.
12'
Правила нарушил Фермин Лопес (Барселона).
11'
Педри (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
Правила нарушил Джейкоб Рэмзи (Ньюкасл).
11'
Харви Барнс (Ньюкасл) в офсайде.
10'
Харви Барнс (Ньюкасл) заработал штрафной на левом фланге.
10'
Правила нарушил Роберт Левандовски (Барселона).
8'
Роберт Левандовски (Барселона) в офсайде.
8'
Харви Барнс (Ньюкасл) в офсайде.
6'
Жерар Мартин отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ньюкасл.
6'
Удар заблокирован. Бил Вильям Осула (Ньюкасл). Ассистент - Льюис Холл.
4'
Удар заблокирован. Бил Сандро Тонали (Ньюкасл).
3'
Жоау Канселу отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ньюкасл.
3'
Удар заблокирован. Бил Джейкоб Рэмзи (Ньюкасл). Ассистент - Малик Тиав.
2'
Жерар Мартин отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ньюкасл.
1'
Марк Берналь (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
1'
Правила нарушил Жоэлинтон (Ньюкасл).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
7
Жоэлинтон
АП
20
Энтони Эланга
ЛВ
18
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
22
Марк Берналь
ОП
8
Педри
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Ньюкасл
26
Джон Радди
ВР
1
Ник Поуп
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
21
Валентино Ливраменто
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Йоанн Висса
ЛВ
10
Энтони Гордон
ЛВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
62
Шон Нив
ЦФ
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
6
Гави
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
14
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Ферран Торрес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
3-1-2-3-1
32
Рэмсдейл
12
Тиав
33
Берн
2
Триппьер
8
Тонали
11
Барнс
3
Холл
20
Эланга
7
Жоэлинтон
41
Рэмзи
18
Осула
4-1-2-2-1
13
Гарсия
2
Канселу
4
Араухо
5
Кубарси
18
Мартин
22
Берналь
8
Педри
16
Лопес
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
11
Барнс
28
Уиллок
28
Уиллок
11
Барнс
18
Осула
10
Гордон
10
Гордон
18
Осула
20
Эланга
23
Мерфи
23
Мерфи
20
Эланга
4
Араухо
42
Эспарт
42
Эспарт
4
Араухо
22
Берналь
17
Касадо
17
Касадо
22
Берналь
8
Педри
20
Ольмо
20
Ольмо
8
Педри
9
Левандовски
14
Рэшфорд
14
Рэшфорд
9
Левандовски
16
Лопес
7
Торрес
7
Торрес
16
Лопес
Остались в запасе
Ньюкасл
Барселона
26
Джон Радди
ВР
1
Ник Поуп
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
21
Валентино Ливраменто
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
62
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
43
Томми Маркес
ОП
6
Гави
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
1
Ник Поуп
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
21
Валентино Ливраменто
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
62
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
43
Томми Маркес
ОП
6
Гави
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Ньюкасл
Точно не сыграют
Бруно Гимарайнс
ЦП
Марк Гиллеспи
ВР
Эмиль Крафт
ПЗ
Льюис Майли
АП
Фабиан Шер
ЦЗ
Барселона
Точно не сыграют
Алекс Бальде
ЛЗ
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Жюль Кунде
ЦЗ
Френки де Йонг
ЦП
Статистика матча Ньюкасл - Барселона
2
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
14
9
Офсайды
6
1
Количество передач
330
406
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.3
1.42
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Посещаемость:
52103
Где смотреть матч:
Okko
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1 : 0
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