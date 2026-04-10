11 апреля в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» примет «Эспаньол». Хозяева уверенно лидируют в чемпионате с 76 очками, гости занимают 10-е место с 38 очками. Это каталонское дерби, в котором «Барселона» является абсолютным фаворитом.

Хозяева находятся в великолепной форме. Команда побеждает в 6 последних матчах и забивает в 10 из 12 последних. «Барселона» имеет лучшую атаку в лиге (80 голов) и лучшую разницу мячей (+51). В последних 5 играх каталонцы забили 3.00 гола в среднем и пропустили 1.40. В личных встречах с «Эспаньолом» «Барселона» побеждает в 4 последних матчах и забивает в 13 последних очных встречах.

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда не может выиграть в 13 последних матчах. В последних 5 играх «Эспаньол» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 1.40. В личных встречах с «Барселоной» у гостей статистика катастрофическая.

Факты о командах

Пропускает в 13 из 15 последних матчей

Прогноз на матч «Барселона» – «Эспаньол»

«Барселона» является абсолютным фаворитом: команда лидирует в чемпионате, имеет лучшую атаку и феноменальную статистику личных встреч (4 победы подряд, 13 матчей с забитыми голами). «Эспаньол» не может выиграть 13 матчей. Учитывая разницу в классе и форме, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Барселоны» с высокой результативностью.

