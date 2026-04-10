Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Барселона» – «Эспаньол»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.73

10 апреля 2026 9:50
Барселона - Эспаньол
11 апр. 2026, суббота 19:30 | Испания. Примера, 31 тур
Перейти в онлайн матча
1.73
Фора «Барселоны» (-1.5)
Сделать ставку

11 апреля в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» примет «Эспаньол». Хозяева уверенно лидируют в чемпионате с 76 очками, гости занимают 10-е место с 38 очками. Это каталонское дерби, в котором «Барселона» является абсолютным фаворитом.

«Барселона»

Хозяева находятся в великолепной форме. Команда побеждает в 6 последних матчах и забивает в 10 из 12 последних. «Барселона» имеет лучшую атаку в лиге (80 голов) и лучшую разницу мячей (+51). В последних 5 играх каталонцы забили 3.00 гола в среднем и пропустили 1.40. В личных встречах с «Эспаньолом» «Барселона» побеждает в 4 последних матчах и забивает в 13 последних очных встречах.

«Эспаньол»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда не может выиграть в 13 последних матчах. В последних 5 играх «Эспаньол» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 1.40. В личных встречах с «Барселоной» у гостей статистика катастрофическая.

Факты о командах

«Барселона»

  • Побеждает в 6 последних матчах
  • Лучшая атака в лиге – 80 голов
  • В среднем: 3.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждает в 4 последних очных матчах с «Эспаньолом»

«Эспаньол»

  • Не может выиграть в 13 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 13 из 15 последних матчей
  • 10-е место в турнире

Прогноз на матч «Барселона» – «Эспаньол»

«Барселона» является абсолютным фаворитом: команда лидирует в чемпионате, имеет лучшую атаку и феноменальную статистику личных встреч (4 победы подряд, 13 матчей с забитыми голами). «Эспаньол» не может выиграть 13 матчей. Учитывая разницу в классе и форме, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Барселоны» с высокой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Барселоны» (-1.5) – коэффициент 1.73
  • Тотал больше 3.5 голов

Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Эспаньол Барселона
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 