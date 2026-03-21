«Ньюкасл» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.83

21 марта 2026 9:23
Ньюкасл - Сандерленд
22 мар. 2026, воскресенье 15:00 | Англия. Премьер-лига, 31 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Обе забьют — да
Сделать ставку

22 марта состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» примет «Сандерленд». Хозяева ведут борьбу за еврокубки и находятся в отличной атакующей форме. Гости занимают место в середине таблицы, но имеют феноменальную статистику в дерби.

«Ньюкасл»

Сороки проводят уверенный сезон и претендуют на еврокубки. После 30 туров команда набрала 42 очка и занимает 9-е место, отставая от еврокубковой зоны на 4 очка. «Ньюкасл» забивает в 15 последних матчах и в 7 последних играх АПЛ обязательно забивает. При этом команда пропускает в 15 из 17 последних матчей. В последних пяти матчах «Ньюкасл» забил 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустил 12 (в среднем 2.40). Лучший бомбардир – Энтони Гордон, на счету которого 16 голов в 44 матчах.

«Сандерленд»

Черные коты также проводят достойный сезон и находятся в комфортной зоне. После 30 туров команда набрала 40 очков и занимает 13-е место, опережая зону вылета на 12 очков. В последних пяти матчах «Сандерленд» забил 3 гола (в среднем 0.60 за матч) и пропустил 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Энцо Ле Фе, забивший всего 5 голов в 32 матчах, что говорит о низкой результативности команды.

Факты о командах:

«Ньюкасл»

  • 9-е место в АПЛ, 42 очка (в 4 очках от еврокубков)
  • Забивает в 15 последних матчах
  • Пропускает в 15 из 17 последних матчей
  • В последних 5 играх: 1.40 забито, 2.40 пропущено
  • Лучший бомбардир – Энтони Гордон (16 голов)

«Сандерленд»

  • 13-е место в АПЛ, 40 очков
  • В последних 5 играх: 0.60 забито, 1.20 пропущено
  • Лучший бомбардир – Энцо Ле Фе (5 голов)

История личных встреч

«Сандерленд» имеет феноменальное преимущество в дерби. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Ньюкасла» и забивает в 10 из 12 последних встреч. В текущем сезоне 14 декабря 2025 года «Сандерленд» дома обыграл «Ньюкасл» со счетом 1:0.

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Сандерленд»

«Ньюкасл» демонстрирует яркую атаку, но имеет серьезные проблемы в обороне – 2.40 пропущенных в среднем за последние 5 матчей. Хозяева будут стремиться взять реванш за поражение в первом круге и прервать неудачную серию в дерби.

«Сандерленд» играет нерезультативно (0.60 гола за матч), но имеет психологическое преимущество в личных встречах. Гости будут играть вторым номером, рассчитывая на контратаки и стандарты.

Учитывая, что «Ньюкасл» стабильно забивает, но много пропускает, а «Сандерленд» традиционно успешно играет в дерби, наиболее логичной выглядит ставка на обоюдные голы. При этом гости вряд ли проиграют, учитывая их историю противостояния.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.83
  • «Сандерленд» не проиграет (X2)

1.83
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Англия. Премьер-лига Сандерленд Ньюкасл
