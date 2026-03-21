22 марта состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» примет «Сандерленд». Хозяева ведут борьбу за еврокубки и находятся в отличной атакующей форме. Гости занимают место в середине таблицы, но имеют феноменальную статистику в дерби.

«Ньюкасл»

Сороки проводят уверенный сезон и претендуют на еврокубки. После 30 туров команда набрала 42 очка и занимает 9-е место, отставая от еврокубковой зоны на 4 очка. «Ньюкасл» забивает в 15 последних матчах и в 7 последних играх АПЛ обязательно забивает. При этом команда пропускает в 15 из 17 последних матчей. В последних пяти матчах «Ньюкасл» забил 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустил 12 (в среднем 2.40). Лучший бомбардир – Энтони Гордон, на счету которого 16 голов в 44 матчах.

«Сандерленд»

Черные коты также проводят достойный сезон и находятся в комфортной зоне. После 30 туров команда набрала 40 очков и занимает 13-е место, опережая зону вылета на 12 очков. В последних пяти матчах «Сандерленд» забил 3 гола (в среднем 0.60 за матч) и пропустил 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Энцо Ле Фе, забивший всего 5 голов в 32 матчах, что говорит о низкой результативности команды.

История личных встреч

«Сандерленд» имеет феноменальное преимущество в дерби. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Ньюкасла» и забивает в 10 из 12 последних встреч. В текущем сезоне 14 декабря 2025 года «Сандерленд» дома обыграл «Ньюкасл» со счетом 1:0.

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Сандерленд»

«Ньюкасл» демонстрирует яркую атаку, но имеет серьезные проблемы в обороне – 2.40 пропущенных в среднем за последние 5 матчей. Хозяева будут стремиться взять реванш за поражение в первом круге и прервать неудачную серию в дерби.

«Сандерленд» играет нерезультативно (0.60 гола за матч), но имеет психологическое преимущество в личных встречах. Гости будут играть вторым номером, рассчитывая на контратаки и стандарты.

Учитывая, что «Ньюкасл» стабильно забивает, но много пропускает, а «Сандерленд» традиционно успешно играет в дерби, наиболее логичной выглядит ставка на обоюдные голы. При этом гости вряд ли проиграют, учитывая их историю противостояния.

Рекомендованные ставки: