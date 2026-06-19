20 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «Ангушт» и «Ростов-2».

«Ангушт»

Назрановский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице (13 очков после 12 туров). Команда переживает кризис: четыре поражения подряд, пропускает в четырeх последних матчах. Атака «Ангушта» практически не работает – 0.20 гола в среднем за последние пять игр (всего один гол в пяти матчах). При этом клуб не забивает в пяти из семи последних встреч. Оборона пропускает 1.60 в среднем (восемь голов за пять матчей). В прошлом туре назрановцы уступили «Заре Луганск» на выезде (0:1). Гости выглядят явными аутсайдерами в этом противостоянии.

«Ростов-2»

Ростовский дубль располагается на третьем месте (25 очков). Команда находится в отличной форме: не проигрывает в пяти последних матчах и забивает в девяти последних. Атака ростовчан выглядит разрушительной – в среднем 2.80 гола за последние пять игр (14 голов в пяти встречах). Лучший бомбардир Кирилл Чебураков уже забил семь мячей. Оборона пропускает 0.80 в среднем, причeм клуб пропускает в трeх последних матчах. В прошлом туре была зафиксирована ничья со «Спартаком-Нальчик» (1:1). Гости уступают хозяевам в классе и стабильности.

Факты о командах

«Ангушт»

12-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Ахяд Гарисултанов (2)

За 5 матчей: 0.20 забито, 1.60 пропущено

4 поражения подряд

Пропускают в 4 последних матчах

Не забивают в 5 из 7 матчей

«Ростов-2»

3-е место, 25 очков, лучший бомбардир: Кирилл Чебураков (7)

За 5 матчей: 2.80 забито, 0.80 пропущено

5 матчей без поражений

Забивают в 9 последних матчах

Пропускают в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Ангушт» – «Ростов-2»

«Ростов-2» является явным фаворитом благодаря высокой позиции в таблице, мощной атаке и стабильной форме. «Ангушт» не побеждает уже четыре матча, почти не забивает и регулярно пропускает. Гости обязаны побеждать с комфортной разницей. Учитывая атакующий потенциал ростовчан и слабую оборону хозяев, ставка на индивидуальный тотал гостей выглядит надeжной. Гол от «Ангушта» маловероятен.

Рекомендованные ставки