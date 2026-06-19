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«Дружба» – «Чайка-М»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65

19 июня 2026 9:54
Дружба - Чайка-М
20 июн. 2026, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
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1.65
Фора (-1.5) на «Дружбу»
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20 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «Дружба» и «Чайка-М».

«Дружба»

Майкопский клуб занимает четвeртое место в турнирной таблице (21 очко после 12 туров). Команда находится в отличной форме: не проигрывает в пяти последних матчах и не пропускает в четырeх последних. Оборона «Дружбы» выглядит образцово – 0.40 пропущенных в среднем за последние пять игр (всего два гола). Атака приносит 1.80 гола в среднем (девять голов в пяти встречах). В прошлом туре была одержана выездная победа над лидером «Шахтером» Донецк (1:0). Хозяева являются явными фаворитами.

«Чайка-М»

Московский дубль замыкает турнирную таблицу, имея в активе одно очко после 12 туров. Команда находится в глубочайшем кризисе: девять поражений подряд, пропускает в 12 последних матчах. Оборона «Чайки-М» выглядит катастрофически – 3.60 пропущенных в среднем за последние пять игр (18 голов). Атака приносит лишь 0.40 гола в среднем (всего два гола за пять матчей). В прошлом туре последовало поражение от «Нарта» (1:2). Гости выглядят безнадeжно.

Факты о командах

«Дружба»

  • 4-е место, 21 очко, лучший бомбардир: Аркадий Солоп (2)
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 0.40 пропущено
  • 5 матчей без поражений
  • 4 последних матча без пропущенных

«Чайка-М»

  • 16-е место, 1 очко, лучший бомбардир: Илья Кузьмин (2)
  • За 5 матчей: 0.40 забито, 3.60 пропущено
  • 9 поражений подряд
  • Пропускают в 12 последних матчах

Прогноз на матч «Дружба» – «Чайка-М»

«Дружба» подходит к матчу в отличной форме с надeжной обороной. «Чайка-М» же находится в глубочайшем кризисе, практически не забивает и пропускает в каждом матче. Хозяева обязаны побеждать с комфортной разницей. Учитывая слабую атаку гостей и надeжную защиту хозяев, ставка на сухую победу «Дружбы» выглядит обоснованной.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1) на «Дружбу» – коэффициент 1.65
  • Тотал голов меньше 3.5

1.65
Фора (-1.5) на «Дружбу»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Чайка-М Дружба
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