20 июня 2026 года в рамках 12-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Славия-Мозырь» и «Ислочь».
«Славия-Мозырь»
Мозырский клуб занимает девятое место в турнирной таблице (14 очков после 11 туров). Команда демонстрирует стабильные результаты: не проигрывает в четырeх последних матчах и забивает в пяти последних. В среднем за пять игр «Славия-Мозырь» забивает 1.20 гола (шесть голов) и пропускает 1.00. При этом клуб пропускает в трeх последних матчах. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Торпедо-БелАЗ» (1:1). История личных встреч с «Ислочью» складывается для хозяев нейтрально: пять последних очных матчей завершились вничью, а в целом «Ислочь» не проигрывает сопернику в пяти последних встречах.
«Ислочь»
Минский клуб располагается на четвeртом месте (19 очков). Команда находится в отличной форме: не проигрывает в четырeх последних матчах и в семи из девяти последних. Атака «Ислочи» действует эффективно – 1.60 гола в среднем за последние пять игр (восемь голов), причeм клуб забивает в четырeх последних матчах. Оборона выглядит надeжно – 0.80 пропущенных в среднем. В прошлом туре была одержана победа над «Нафтаном» (3:1). Гости являются фаворитами благодаря позиции в таблице и стабильности.
Факты о командах
«Славия-Мозырь»
- 9-е место, 14 очков, лучший бомбардир: Терентий Луцевич (2)
- За 5 матчей: 1.20 забито, 1.00 пропущено
- 4 матча без поражений
- Забивают в 5 последних матчах
- Пропускают в 3 последних матчах
«Ислочь»
- 4-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Евгений Юдчиц (7)
- За 5 матчей: 1.60 забито, 0.80 пропущено
- 4 матча без поражений
- Забивают в 4 последних матчах
- Не проигрывают «Славии-Мозырь» в 5 последних встречах
Прогноз на матч «Славия-Мозырь» – «Ислочь»
«Ислочь» подходит к матчу в лучшей форме и имеет положительную историю личных встреч. «Славия-Мозырь» дома неплоха, но уступает гостям в стабильности и классе. Гости как минимум не проиграют. Учитывая, что обе команды забивают регулярно, а «Славия-Мозырь» пропускает в последних матчах, ставка на голы с обеих сторон выглядит обоснованной.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 1.93
- «Ислочь» не проиграет (двойной шанс X2)