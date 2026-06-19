20 июня 2026 года в рамках 12-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Славия-Мозырь» и «Ислочь».

«Славия-Мозырь»

Мозырский клуб занимает девятое место в турнирной таблице (14 очков после 11 туров). Команда демонстрирует стабильные результаты: не проигрывает в четырeх последних матчах и забивает в пяти последних. В среднем за пять игр «Славия-Мозырь» забивает 1.20 гола (шесть голов) и пропускает 1.00. При этом клуб пропускает в трeх последних матчах. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Торпедо-БелАЗ» (1:1). История личных встреч с «Ислочью» складывается для хозяев нейтрально: пять последних очных матчей завершились вничью, а в целом «Ислочь» не проигрывает сопернику в пяти последних встречах.

«Ислочь»

Минский клуб располагается на четвeртом месте (19 очков). Команда находится в отличной форме: не проигрывает в четырeх последних матчах и в семи из девяти последних. Атака «Ислочи» действует эффективно – 1.60 гола в среднем за последние пять игр (восемь голов), причeм клуб забивает в четырeх последних матчах. Оборона выглядит надeжно – 0.80 пропущенных в среднем. В прошлом туре была одержана победа над «Нафтаном» (3:1). Гости являются фаворитами благодаря позиции в таблице и стабильности.

Факты о командах

«Славия-Мозырь»

9-е место, 14 очков, лучший бомбардир: Терентий Луцевич (2)

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.00 пропущено

4 матча без поражений

Забивают в 5 последних матчах

Пропускают в 3 последних матчах

«Ислочь»

4-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Евгений Юдчиц (7)

За 5 матчей: 1.60 забито, 0.80 пропущено

4 матча без поражений

Забивают в 4 последних матчах

Не проигрывают «Славии-Мозырь» в 5 последних встречах

Прогноз на матч «Славия-Мозырь» – «Ислочь»

«Ислочь» подходит к матчу в лучшей форме и имеет положительную историю личных встреч. «Славия-Мозырь» дома неплоха, но уступает гостям в стабильности и классе. Гости как минимум не проиграют. Учитывая, что обе команды забивают регулярно, а «Славия-Мозырь» пропускает в последних матчах, ставка на голы с обеих сторон выглядит обоснованной.

Рекомендованные ставки