20 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «Победа Хасавюрт» и «ПСК».

«Победа Хасавюрт»

Хасавюртовская «Победа» занимает восьмое место в турнирной таблице (17 очков после 12 туров). Команда демонстрирует впечатляющую атакующую игру: забивает в семи последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр на счету хозяев 3.20 гола (16 голов в пяти встречах). Лучший бомбардир Ислам Вагабов уже отличился пять раз. Оборона действует менее стабильно – 1.20 пропущенных в среднем за тот же период. Домашняя форма у «Победы» сильная: три последних матча на своeм поле завершились победами. В прошлом туре хасавюртовцы уступили «Севастополю» на выезде (1:2), однако до этого уверенно переиграли «Чайку-2» (4:0).

«ПСК»

Динской клуб располагается на девятом месте (также 17 очков). Команда переживает спад: не может выиграть в трeх последних матчах. В атаке «ПСК» действует средне – 1.20 гола в среднем за последние пять игр (шесть голов). Оборона выглядит ненадeжно – 2.20 пропущенных в среднем (11 голов за пять матчей), причeм клуб пропускает в шести из восьми последних встреч. В прошлом туре последовало разгромное поражение от «Астрахани» (1:4). Гости уступают хозяевам в атакующей эффективности и стабильности.

Факты о командах

«Победа Хасавюрт»

8-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Ислам Вагабов (5)

За 5 матчей: 3.20 забито, 1.20 пропущено

Забивают в 7 последних матчах

3 победы подряд дома

«ПСК»

9-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Данила Козенов (3)

За 5 матчей: 1.20 забито, 2.20 пропущено

3 матча без побед

Пропускают в 6 из 8 матчей

Прогноз на матч «Победа Хасавюрт» – «ПСК»

«Победа» подходит к матчу в отличной атакующей форме и на домашнем поле выглядит уверенно. «ПСК» же испытывает проблемы в обороне и не может победить уже три игры. Хозяева имеют все шансы продолжить свою победную серию дома. Учитывая высокую результативность «Победы» и слабую защиту гостей, ставка на индивидуальный тотал хозяев выглядит надeжной. Гости, вероятно, смогут забить, но их оборона вряд ли сдержит мощную атаку соперника.

Рекомендованные ставки