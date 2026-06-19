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«Победа Хасавюрт» – «ПСК»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.60

19 июня 2026 9:02
Победа - ПСК
20 июн. 2026, суббота 16:30 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
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1.60
Фора (0) на «Победу Хасавюрт»
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20 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «Победа Хасавюрт» и «ПСК».

«Победа Хасавюрт»

Хасавюртовская «Победа» занимает восьмое место в турнирной таблице (17 очков после 12 туров). Команда демонстрирует впечатляющую атакующую игру: забивает в семи последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр на счету хозяев 3.20 гола (16 голов в пяти встречах). Лучший бомбардир Ислам Вагабов уже отличился пять раз. Оборона действует менее стабильно – 1.20 пропущенных в среднем за тот же период. Домашняя форма у «Победы» сильная: три последних матча на своeм поле завершились победами. В прошлом туре хасавюртовцы уступили «Севастополю» на выезде (1:2), однако до этого уверенно переиграли «Чайку-2» (4:0).

«ПСК»

Динской клуб располагается на девятом месте (также 17 очков). Команда переживает спад: не может выиграть в трeх последних матчах. В атаке «ПСК» действует средне – 1.20 гола в среднем за последние пять игр (шесть голов). Оборона выглядит ненадeжно – 2.20 пропущенных в среднем (11 голов за пять матчей), причeм клуб пропускает в шести из восьми последних встреч. В прошлом туре последовало разгромное поражение от «Астрахани» (1:4). Гости уступают хозяевам в атакующей эффективности и стабильности.

Факты о командах

«Победа Хасавюрт»

  • 8-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Ислам Вагабов (5)
  • За 5 матчей: 3.20 забито, 1.20 пропущено
  • Забивают в 7 последних матчах
  • 3 победы подряд дома

«ПСК»

  • 9-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Данила Козенов (3)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 2.20 пропущено
  • 3 матча без побед
  • Пропускают в 6 из 8 матчей

Прогноз на матч «Победа Хасавюрт» – «ПСК»

«Победа» подходит к матчу в отличной атакующей форме и на домашнем поле выглядит уверенно. «ПСК» же испытывает проблемы в обороне и не может победить уже три игры. Хозяева имеют все шансы продолжить свою победную серию дома. Учитывая высокую результативность «Победы» и слабую защиту гостей, ставка на индивидуальный тотал хозяев выглядит надeжной. Гости, вероятно, смогут забить, но их оборона вряд ли сдержит мощную атаку соперника.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1) на «Победу Хасавюрт» – коэффициент 1.60
  • Индивидуальный тотал «Победы» больше 1.5

1.60
Фора (0) на «Победу Хасавюрт»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 ПСК Победа
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