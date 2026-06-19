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«Женис» – «Иртыш Павлодар»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65

19 июня 2026 10:47
Женис - Иртыш
20 июн. 2026, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
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2.05
Победа «Жениса»
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20 июня 2026 года в рамках 14-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Женис» и «Иртыш Павлодар».

«Женис»

Астанинский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице (16 очков после 13 туров). Команда демонстрирует стабильную атакующую игру: забивает в восьми последних матчах, в среднем 1.20 гола за последние пять игр (шесть голов в пяти встречах). Оборона пропускает столько же, причeм клуб пропускает в пяти из семи последних домашних матчей. Домашняя форма у «Жениса» неплохая: он не проигрывает в пяти из семи последних матчей на своeм поле. В прошлом туре астанчане уступили «Улытау» на выезде (1:2). Хозяева нацелены на победу.

«Иртыш Павлодар»

Павлодарский клуб располагается на 14-м месте (9 очков). Команда находится в глубочайшем кризисе: не может выиграть в десяти последних матчах, пропускает в десяти последних. Оборона гостей выглядит ненадeжно – 1.60 пропущенных в среднем за последние пять игр (восемь голов). Атака приносит 1.00 гола в среднем (пять голов). В прошлом туре «Иртыш Павлодар» потерпел поражение от «Астаны» на выезде (0:2). Гости являются явными аутсайдерами.

Факты о командах

«Женис»

  • 8-е место, 16 очков, лучший бомбардир: Адилио (3)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.20 пропущено
  • Забивают в 8 последних матчах
  • Не проигрывают дома в 5 из 7 матчей

«Иртыш Павлодар»

  • 14-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Жан По (3)
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.60 пропущено
  • 10 матчей без побед
  • Пропускают в 10 последних матчах

Прогноз на матч «Женис» – «Иртыш Павлодар»

«Женис» подходит к матчу в стабильной форме и имеет преимущество домашнего поля. «Иртыш Павлодар» не побеждает уже десять матчей и регулярно пропускает. Хозяева должны побеждать. Учитывая слабую оборону гостей и атакующую стабильность хозяев, ставка на победу «Жениса» выглядит надeжной. Гол от гостей возможен, но вряд ли он спасeт их от поражения.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Жениса» – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Женис» больше 1.5

2.05
Победа «Жениса»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Иртыш Женис
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