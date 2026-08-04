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«Факел» – «Динамо»: кто победит в матче 1 тура Пути РПЛ Кубка России 2026

04 августа 2026 9:23
Факел - Динамо
05 авг. 2026, среда 18:30 | Россия. Кубок, группа B, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Победа «Динамо»
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Матч 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Факелом» и «Динамо» пройдет 5 августа 2026 года в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Хозяева подходят к кубковому поединку в неудачной форме, проиграв три последних матча, но при этом забивают в шести последних встречах и традиционно неуступчивы в очных играх с московским клубом – не проигрывают в семи из девяти последних матчей против «Динамо». Гости, напротив, не могут выиграть в трех последних кубковых матчах, но демонстрируют стабильную результативность, забивая в шести из восьми последних встреч. Кубковое дерби обещает быть упорным и результативным. Сможет ли «Факел» прервать свою неудачную серию и использовать фактор домашнего поля, или «Динамо» подтвердит статус фаворита и продолжит свой путь в турнире?

Кто победит в матче

«Факел» подходит к этому матчу с серьезными проблемами – команда проиграла три последних матча. Однако в последних пяти играх воронежцы забили 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустили 9 (1.80), что говорит о способности атаковать. Важно, что «Факел» забивает в шести последних матчах, а в очных встречах с «Динамо» имеет впечатляющую статистику: он не проигрывает в семи из девяти последних матчей против москвичей и забивает в трех последних очных встречах. В стартовых турах РПЛ воронежцы уступили «Динамо Махачкала» (1:2) и «Краснодару» (2:3), что выявило проблемы в обороне, но атака продолжает работать. Домашняя поддержка и историческая неуступчивость против «Динамо» дают «Факелу» шансы на положительный исход.

«Динамо» подходит к матчу с более высоким статусом и классом. Команда забивает в шести из восьми последних матчей, а в последних пяти играх забила 11 голов (в среднем 2.20 за матч) и пропустила 7 (1.40), что говорит о мощной атаке, но не самой надежной обороне. В Кубке России «Динамо» не может выиграть в трех последних матчах, но при этом забивает в каждом из них, что указывает на атакующий стиль. В очных встречах с «Факелом» москвичи не проигрывают в пяти из семи последних матчей и забивают в трех последних встречах с воронежцами. В стартовых турах РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и уступило «Балтике» (1:2), что несколько подорвало уверенность.

Итоговый вывод: «Динамо» выглядит фаворитом благодаря более высокому классу и атакующей мощи, однако «Факел» имеет историческое преимущество в очных встречах на своем поле и стабильно забивает. Учитывая, что обе команды пропускают, а «Динамо» не выигрывает в кубковых матчах, наиболее вероятным сценарием видится победа гостей, при этом обе команды сумеют отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Динамо» находится в более стабильной форме и имеет более мощную атаку, тогда как «Факел» проигрывает, но стабильно забивает. В очных встречах наблюдается интересная тенденция: «Факел» не проигрывает в семи из девяти последних матчей против «Динамо» на своем поле, однако в гостях ситуация обратная. Это говорит о том, что домашний стадион является серьезным преимуществом для воронежцев, что может помочь им дать бой фавориту.

Личные встречи
Побед - 5 (31%)
Ничьих - 5 (31%)
Побед - 6 (38%)
19
Забитых мячей
29
1.19
В среднем за матч
1.81
2:1
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч
Чемпионат России, 28 тур
Динамо
6 : 2
08.11.2001
Факел
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Факел
3 : 3
30.07.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
1 : 1
24.11.2024
Динамо
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо
3 : 1
20.07.2024
Факел
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Факел
1 : 1
10.12.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
0 : 0
08.10.2023
Факел
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
0 : 2
28.04.2023
Факел
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Факел
3 : 3
30.07.2022
Динамо
Россия. ФНЛ, 35 тур
Динамо
0 : 1
06.05.2017
Факел
Россия. ФНЛ, 17 тур
Факел
2 : 1
15.10.2016
Динамо
Чемпионат России, 28 тур
Динамо
6 : 2
08.11.2001
Факел
Чемпионат России, 14 тур
Факел
1 : 2
24.06.2001
Динамо
Чемпионат России, 25 тур
Факел
1 : 0
23.09.2000
Динамо
Чемпионат России, 11 тур
Динамо
2 : 2
08.06.2000
Факел
Чемпионат России, 25 тур
Динамо
4 : 1
30.08.1997
Факел
Чемпионат России, 8 тур
Факел
0 : 1
03.05.1997
Динамо
Чемпионат России. Первый этап, 11 тур
Факел
1 : 0
26.07.1992
Динамо
Чемпионат России. Первый этап, 3 тур
Динамо
5 : 0
08.04.1992
Факел
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Прогноз на победителя

Учитывая более высокий класс «Динамо», его мощную атаку и стабильную результативность, а также проблемы «Факела» в обороне, мы прогнозируем победу гостей в этом кубковом матче. Москвичи забивают в среднем 2.20 гола за последние пять матчей и должны использовать уязвимости защиты хозяев. «Факел» способен отличиться за счет домашней поддержки и исторической привычки забивать «Динамо», но этого будет недостаточно для положительного исхода. Рекомендуем ставку на победу «Динамо» с коэффициентом 1.92. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Факелом» и «Динамо» состоится 5 августа 2026 года в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 18:30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет канал Матч Премьер.

«Факел» – «Динамо»: смотреть онлайн

1.92
Победа «Динамо»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок Динамо Факел
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3.75
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20:00
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