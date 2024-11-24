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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Динамо
Факел - Динамо: обзор матча 24 ноября 2024
Факел
24.11.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
90+9'
Н. Гиоргобиани
26'
Д. Фомин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Динамо
ГОЛ! 1:1!
Н. Гиоргобиани
Пас отдал
А. Ивлев
90'
+9
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
С. Божин
83'
Замена
А. Ивлев
️️️️
В. Якимов
83'
78'
Замена
Д. Александров
️️️️
А. Кутицкий
77'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
А. Гомес
77'
Травма
А. Кутицкий
67'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Я. Гладышев
67'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Э. Маухуб
Замена
И. Юрганов
️️️️
М. Дзиов
59'
56'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
45'
+2
Желтая карточка
Л. Чавес
Желтая карточка
С. Божин
33'
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фомин
Пас отдал
А. Гомес
Желтая карточка
М. Дзиов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
24
Луис Чавес
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Факел
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
3-2-3-2
88
Гудиев
88
Дзиов
72
Сенхаджи
47
Божин
23
Якимов
33
Квеквескири
11
Браими
16
Мертенс
10
Альшин
20
Марков
79
Каштанов
4-3-1-2
31
Лещук
2
Даса
2
Маричаль
6
Фернандес
93
Лаксальт
50
Кутицкий
24
Чавес
74
Фомин
11
Гомес
91
Гладышев
49
Маухуб
88
Дзиов
40
Юрганов
40
Юрганов
88
Дзиов
23
Якимов
77
Ивлев
77
Ивлев
23
Якимов
47
Божин
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
47
Божин
91
Гладышев
7
Скопинцев
7
Скопинцев
91
Гладышев
50
Кутицкий
30
Александров
30
Александров
50
Кутицкий
11
Гомес
15
Карраскаль
15
Карраскаль
11
Гомес
49
Маухуб
70
Тюкавин
70
Тюкавин
49
Маухуб
Остались в запасе
Факел
Динамо
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Виктор Окишор
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Виктор Окишор
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Факел - Динамо
2
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
15
Офсайды
2
1
Количество передач
370
336
Сейвы
1
4
Точность передач %
71
63
Удары мимо ворот
14
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
10
5
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; АVAR – Евгений Буланов
Резервный судья:
Михаил Черемных
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Факел
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Моссаковский, Будлянский)
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