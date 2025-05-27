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Сергей Брызгалов
Сергей Брызгалов
Завершил карьеру
15 ноября 1992 (33), Павлово
#92 | Защитник
178 см | 72 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-спартаковец закончил карьеру в 32 года и стал тренером
2025.05.27 00:44
2
Видео
КДК наказал экс-игрока «Спартака» за ущерб стадиону «Динамо»
2024.07.25 14:43
10
Брызгалов оценил новый стадион «Факела»
2024.07.21 17:14
1
Видео
Брызгалов прокомментировал нанесение ущерба стадиону «Динамо»
2024.07.20 23:07
6
Видео
Бывший игрок «Спартака» повредил «ВТБ Арену» после удаления в матче с «Динамо»
2024.07.20 22:37
7
Три игрока «Факела» травмировались в победном матче с «Ахматом»
2023.11.04 22:15
Фото
Опубликована сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.10.30 18:44
«Спасибо, братуха». Промес получил футболку от Брызгалова. Месяц назад россиянин сказал, что у него одна майка
2022.10.19 20:42
Видео
Промес и Брызгалов не смогли обменяться футболками. Игрок «Факела» сказал, что у него одна майка
2022.09.17 11:30
6
Брызгалов: «Карпин – мой лучший тренер»
2022.08.21 08:42
Брызгалов: «ФНЛ – тяжелейшая лига, в РПЛ как-то попроще. Больше матчей, перелетов»
2021.03.25 18:59
Экс-защитник «Спартака» Брызгалов перешел в «Факел»
2019.09.03 14:39
1
Кардозу, Ерохин, Чалов, Сигурдссон – в сборной 30 тура РПЛ по версии inStat
2019.05.27 12:58
1
Круговой, Вомбергар, Игбун – в составе «Уфы» на матч с «Уралом»; Брызгалов, Егорычев, Панюков сыграют у гостей
2019.04.28 10:20
Погребняк, Брызгалов, Страндберг – в составе «Урала» на матч с «Зенитом»; Ракицкий, Барриос, Азмун сыграют у гостей
2019.03.02 10:12
5
Максименко, Комбаров, Глушаков – в основе «Спартака» на матч с «Уралом»; Брызгалов, Бикфалви, Эль Кабир сыграют у гостей
2018.12.05 18:48
13
Брызгалов, Араторе, Бикфалви – в составе «Урала» на матч с «Арсеналом»; Альварес, Мохаммед, Бакаев сыграют у гостей
2018.09.29 10:42
1
Нестеренко, Зотов, Кутьин – в составе «Енисея» на матч с «Уралом»; Брызгалов, Бикфалви, Араторе сыграют у гостей
2018.09.22 10:37
Фото
Экс-защитник «Спартака» Брызгалов перешел в «Урал»
2018.07.13 13:52
3
Брызгалов: «Анжи» приложит все силы для победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге»
2018.04.13 14:27
7
Видео
Игрок «Анжи» в моменте с голом просил зафиксировать офсайд у партнера
2017.10.22 21:48
8
Бывший защитник «Спартака» может перейти в «Ростов»
2017.08.16 20:22
4
Видео
Точный удар Брызгалова помог «Анжи» одолеть «Амкар»
2017.07.21 21:56
РФПЛ. Брызгалов принес победу «Анжи» над «Амкаром», пермяки вторую игру подряд не забивают
2017.07.21 21:28
2
Брызгалов выбыл на три недели
2017.04.03 07:42
1
Защитник «Анжи» Брызгалов может восстановиться к матчу против «Урала»
2017.03.21 12:44
Фото
Брызгалов стал игроком «Анжи»
2017.02.03 10:09
6
Брызгалов и Джабраилов покидают «Терек»
2017.02.02 21:37
2
Пресс-служба «Анжи»: «Трансферная кампания клуба не окончена»
2017.02.01 12:44
В «Анжи» сообщили, что не спешат подписывать контракт с Брызгаловым
2017.01.31 12:59
2
1
2
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Вчера, 23:47
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Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
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