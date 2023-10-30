Опубликована сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 13-го тура чемпионата России.

В нее включены футболисты «Пари НН», «Урала», «Факела», «Рубина», ЦСКА, «Ростова», «Крыльев Советов», «Динамо» и «Ахмата».

Вратарь: Артур Нигматуллин («Пари НН»);

Защитники: Денис Кулаков («Урал»), Сергей Брызгалов («Факел»), Александр Мартынович («Рубин»), Матео Стаматов («Пари НН»);

Полузащитники: Федор Чалов (ЦСКА), Кирилл Щетинин («Ростов»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Бителло («Динамо»);

Нападающие: Мохамед Конате («Ахмат»), Хуан Мануэль Боселли («Пари НН»).