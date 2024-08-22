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Мохамед Конате
Мохамед Конате
Завершил карьеру
20 октября 1992 (33)
#13 | Защитник
191 см
Мали
Статистика
Новости
Публикации
Фото
Экс-форвард четырех клубов РПЛ перешел в саудовский клуб
2024.08.22 15:29
3
Селюк сказал, может ли Конате перейти в «Зенит»
2024.08.22 14:44
1
«Ахмат» объявил об уходе лучшего бомбардира
2024.05.31 17:02
2
«Локомотив» рассматривает пять игроков из РПЛ на позицию форварда
2024.05.31 11:35
7
Конате подтвердил уход из «Ахмата»
2024.05.29 12:32
1
Радимов назвал трех нападающих РПЛ, способных заменить Дзюбу и Соболева
2024.05.22 20:00
5
В «Ахмате» подтвердили уход второго бомбардира в истории клуба
2024.05.22 19:10
2
Клубы из Англии и Франции претендуют на форварда «Ахмата»
2024.05.21 09:30
4
Конате побил клубный рекорд «Ахмата»
2024.05.10 18:24
Видео
Конате забил «Крыльям» и отпраздновал гол в стиле Промеса
2024.05.10 17:29
Появился список кандидатов на замену Дзюбе в «Локомотиве»
2024.04.24 13:10
9
Россиянин Конате из «Ахмата» ответил, пойдет ли на президентские выборы
2024.03.09 22:07
Полный список игроков РПЛ, вызванных на Кубок Африки
2024.01.03 15:51
2
Селюк допустил переход Конате в «Спартак»
2023.10.15 19:10
1
«Он черный чеченец»: Селюк – о получившем российский паспорт Конате
2023.08.27 15:16
Конате из «Ахмата» получил российский паспорт
2023.08.27 09:38
1
Селюк выделил двух лучших форвардов РПЛ
2023.08.05 17:29
1
Конате из «Ахмата»: «Стараемся побеждать, чтобы Кадыров был рад»
2023.05.07 14:34
1
Конате из «Ахмата»: «Я топ-форвард РПЛ»
2023.05.07 12:19
Селюк: «Конате – лучший форвард РПЛ»
2022.11.05 21:08
1
Конате: «Мы доказали, что «Ахмат» – не маленькая команда»
2022.11.05 20:32
Гогличидзе, Магомадов, Гаджимурадов – в старте «Урала» на матч с «Ахматом»; Семенов, Уткин, Конате сыграют у гостей
2022.03.13 11:05
Кубок Африки. Конате из «Ахмата» помог Буркина-Фасо в меньшинстве удержать победу над Тунисом и выйти в полуфинал
2022.01.29 23:56
Четыре игрока представят РПЛ на Кубке Африки
2022.01.07 21:03
3
«Чемпионат»: форвард Конате перейдет из «Химок» в «Ахмат»
2021.05.15 23:05
1
Глушенков, Конате, Себай выйдут с первых минут у «Химок» на матч с «Уралом»; Рыков, Бикфалви, Погребняк – в основе гостей
2021.05.02 13:13
Форвард «Химок» Конате может переехать в МЛС
2020.12.12 20:45
1
Кубок России. Гол Конате принес победу «Химкам» в матче с иркутским «Зенитом»
2020.09.15 15:18
Конате: «Я счастлив, что перешел в «Урал»
2016.09.03 01:55
2
Конате и Нуров стали игроками «Урала»
2016.08.31 22:23
1
Главные новости
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