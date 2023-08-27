«Он черный чеченец»: Селюк – о получившем российский паспорт Конате

Агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк прокомментировал получение игроком гражданства России.

«У Конате есть российский паспорт. Безусловно, есть и паспорт своей страны. Он, в отличие от многих футболистов, которые получали паспорта, единственный, кто должен был.

У него жена русская, дочка русская. Он живет в Москве, купил здесь квартиру, в России играет больше пяти лет. Говорит свободно на русском.

У него есть все компоненты, чтобы получить российский паспорт. Он получил его из-за семьи, которую он нашел, благодаря тому, что играет в России. Он черный чеченец.

Мне не нравится, когда получают паспорта ради выгод. Конате, в отличие от разных бразильцев, получил, потому что так положено по закону. Было бы смешно, если бы он к русской жене каждый раз просил визу», – сказал Селюк.