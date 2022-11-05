Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Селюк: «Конате – лучший форвард РПЛ»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает своего клиента Мохамеда Конате лучшим форвардом в РПЛ. Игрок выступает в «Ахмате».

    «Я всегда считал, что у Конате большое будущее. Сегодня Мохамед забил очень хороший гол, но и в предыдущем матче с «Ростовом» был отличный мяч от него. У него все голы рабочие, а не случайные.

    На сегодняшний день Конате лучший нападающий в РПЛ. Я говорю это не потому что он мой клиент. Все бомбардиры – Квинси Промес, Федор Смолов – забивают за топ-клубы, в то время как Мохамед выступает за «Ахмат», плюс данные нападающие что-то вообще с пенальти забивают. Конате отправляет мячи в сетку ворот только с игры, он не бьет пенальти», – сказал Селюк.

    • Сегодня Конате забил «Зениту» (2:1).
    • У 24-летнего Конате в сезоне РПЛ 15 матчей, 7 голов, ассист.
    • Конате стоит 1 миллион евро.

    Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Быстровато забили». Ташуев – о победе «Ахмата» над «Зенитом»
    Орлов дал инсайд, куда зимой может перейти Чистяков из «Зенита»
    В «Ахмате» ответили на вопрос про премиальные за победу над «Зенитом» 1
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11