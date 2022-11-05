Селюк: «Конате – лучший форвард РПЛ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает своего клиента Мохамеда Конате лучшим форвардом в РПЛ. Игрок выступает в «Ахмате».

«Я всегда считал, что у Конате большое будущее. Сегодня Мохамед забил очень хороший гол, но и в предыдущем матче с «Ростовом» был отличный мяч от него. У него все голы рабочие, а не случайные.

На сегодняшний день Конате лучший нападающий в РПЛ. Я говорю это не потому что он мой клиент. Все бомбардиры – Квинси Промес, Федор Смолов – забивают за топ-клубы, в то время как Мохамед выступает за «Ахмат», плюс данные нападающие что-то вообще с пенальти забивают. Конате отправляет мячи в сетку ворот только с игры, он не бьет пенальти», – сказал Селюк.

Сегодня Конате забил «Зениту» (2:1).

У 24-летнего Конате в сезоне РПЛ 15 матчей, 7 голов, ассист.

Конате стоит 1 миллион евро.

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