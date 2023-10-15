Селюк допустил переход Конате в «Спартак»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе форварда Мохамеда Конате в «Спартак».

– Летом у «Ахмата» были официальные предложения по Конате, но они были заинтересованы в том, чтобы он оставался. Мы за то, чтобы клуб получил деньги за его трансфер. «Ахмат», думаю, тоже этого хочет и не будет до лета мурыжить Мохамеда, рассмотрят предложения зимой.

– Сам Конате хочет остаться в России или уйти в Европу?

– Безусловно, ему бы хотелось поиграть в Европе. Но если поступит предложение от одного из российских топ-клубов России, он его рассмотрит.

– Конате согласился бы перейти в «Спартак»?

– Допустим. Но даже если он перейдет, он будет держать в уме, что должен играть в «Спартаке» так, чтобы впоследствии перейти в хороший европейский клуб, – сказал Селюк.

В текущем сезоне 25-летний Мохамед Конате принял участие в 16 матчах «Ахмата», в которых отметился пятью забитыми мячами.

Контракт Конате с «Ахматом» действует до конца июня 2024 года.

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