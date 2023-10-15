Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Селюк допустил переход Конате в «Спартак»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе форварда Мохамеда Конате в «Спартак».

    – Летом у «Ахмата» были официальные предложения по Конате, но они были заинтересованы в том, чтобы он оставался. Мы за то, чтобы клуб получил деньги за его трансфер. «Ахмат», думаю, тоже этого хочет и не будет до лета мурыжить Мохамеда, рассмотрят предложения зимой.

    – Сам Конате хочет остаться в России или уйти в Европу?

    – Безусловно, ему бы хотелось поиграть в Европе. Но если поступит предложение от одного из российских топ-клубов России, он его рассмотрит.

    – Конате согласился бы перейти в «Спартак»?

    – Допустим. Но даже если он перейдет, он будет держать в уме, что должен играть в «Спартаке» так, чтобы впоследствии перейти в хороший европейский клуб, – сказал Селюк.

    • В текущем сезоне 25-летний Мохамед Конате принял участие в 16 матчах «Ахмата», в которых отметился пятью забитыми мячами.
    • Контракт Конате с «Ахматом» действует до конца июня 2024 года.

    Новости по теме
    «Хрю-хрю-хрю»: ЦСКА высмеял создание женской команды «Спартака»
    Стало известно, сыграет ли Джикия с Кенией 1
    Шахматист Томашевский выступил с поддержкой тренера «Спартака» Абаскаля 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+