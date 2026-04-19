«Спартак» сыграет с «Краснодаром» без основного защитника

В эти минуты проходит матч 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».
Во втором тайме желтую карточку получил центральный защитник «Спартака» Кристофер Ву. Она стала для него четвертой в сезоне РПЛ.
Таким образом, Ву пропустит матч 26-го тура РПЛ против «Краснодара», который состоится 23 апреля в Москве.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
- Ву в команде с сентября. До этого он выступал в чемпионате Франции.
- Кристофер выступает за сборную Камеруна, был на последнем Кубке Африки.
- «Спартак» в случае победы над «Ахматом» поднимется на четвертое место турнирной таблицы.
