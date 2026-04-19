Легенды «Спартака» устроили чествование Зобнину

«Спартак» устроил перформанс в честь полузащитника Романа Зобнина перед матчем 25-го тура РПЛ против «Ахмата».

Перед игрой легенды «Спартака» вручили Зобнину сувенирную майку в честь 300 матчей за красно-белых.