Легенды «Спартака» устроили чествование Зобнину

«Спартак» устроил перформанс в честь полузащитника Романа Зобнина перед матчем 25-го тура РПЛ против «Ахмата».
Перед игрой легенды «Спартака» вручили Зобнину сувенирную майку в честь 300 матчей за красно-белых.
- Зобнин проводит 10-й сезон в «Спартаке». При этом футболист – воспитанник «Динамо». Роман признавался, что, занимаясь в академии, думал над тем, чтобы уйти из футбола.
- Он забил 22 гола и сделал 21 ассист в 300 матчах.
- «Спартак» с Романом брал чемпионство в 2017 году. Сейчас он единственный в составе «Спартака», кто брал с красно-белыми титул. Контракт Зобнина действует до лета 2027 года.
